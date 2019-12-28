Як харчуватися перед новорічним гулянням: план дій для тих, що худнуть

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт склала меню напередодні головної ночі року

Підготовка до святкування Нового Року йде повним ходом. Скласти меню, закупити продукти і продумати всі деталі святкового столу – завдання не з легких. Гастрономічні спокуси чекають на кожному кроці, але їм можна грамотно протидіяти і обдурити бажання піддатися обжерливості в найголовнішу ніч року. Дієтолог Ольга Усенко прийшла на допомогу тим, хто хоче зберегти фігуру під час свят і не зірватися в ніч з 31 дабря на 1 січня. Вона опублікувала в Instagram детальне меню, як харчуватися напередодні Нового Року.

Контролювати процес харчування у новорічну ніч не завжди виходить, але ми можемо підготувати себе перед днем Х і, таким чином, мінімізувати наслідки.

⠀

На практиці це буде виглядати так: за 2 дні до 31 числа ми починаємо змінювати свій раціон. Тобто, 29 грудня з самого ранку у нас буде такий режим харчування, щоб максимально звільнити гликогеновые запаси і розчистити місце для чогось смачного.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Раціон 29.12:

сніданок - 1 яйце + 30 гр сиру + 100 гр гречки/кіноа/рису (в готовому вигляді) + 150 гр овочів (в якому вигляді) + 7 мл рослинного масла або 1/2 м'якоті авокадо

перекус - 30 гр горіхів

обід - курочка/рибка/індичка 130 гр (в готовому вигляді) + 150-200 гр овочів (в якому вигляді) + 7 мл рослинної олії або 1/2 м'якоті авокадо

вечеря - овочевий супчик 400 мл + 1 яйце (отварерное) + 50 гр курочки/індички (в готовому вигляді)

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

День перед датою Х: раціон 30.12:

сніданок - омлет з 2 яєць + 30 гр сиру + 150 гр овочів (в якому вигляді) + 7 мл рослинної олії або 1/2 м'якоті авокадо

перекус - 30 гр горіхів

обід - курочка/рибка/індичка 130 гр (в готовому вигляді) + 150-200 гр овочів (в якому вигляді) + 7 мл рослинної олії або 1/2 м'якоті авокадо

вечеря - овочевий супчик 400 мл + 50 гр курочки/індички (в готовому вигляді) або для тих, хто не їсть птицю, 50 гр сиру (нежирного)

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Ну, а 31 числа, ви можете почати зі сніданку, як у дні з 30-го, як, втім, і продовжити перекусом і обідом.... А ось вечеря і все, що планується на потім, залишити вже на новорічний стіл.

Нагадаємо, що дієтолог-нутриціолог Надія Пахірко навчила правильно вживати алкоголь за святковим столом.