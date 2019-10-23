Топ-5 простих засобів для свіжої і сяючої шкіри

Ілюстративне фото (pexels.com)

Дієтолог поділилася перевіреними і ефективними порадами

Хочете отримати свіжу і сяючу, ніби тільки після відпустки, шкіру? Дієтолог Алла Поніматкина на своїй сторінці в Instagram зробила добірку з 5 перевірених і дуже ефективних засобів, які зроблять дива з вашим обличчям.

"Немає сенсу витрачати купу грошей на дорогі засоби по догляду за шкірою,якщо вона не отримує достатню кількість вітамінів і корисних речовин. Вирішила для вас скласти добірку для оздоровлення шкіри", - зазначила експерт.

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1. Правильне здорове харчування всьому голова

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Ваш раціон обов'язково має включати кілька порцій овочів і фруктів на день. Корисні жири, такі як волоські горіхи, авокадо, риба і насіння льону! І куди ж без води.

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2. Напій з імбиром для боротьби із запаленнями

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85 гр очищеного і нарізаного імбиру;

1 нарізаний лайм;

10 свіжих листків м'яти;

6 чашок води

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Залити водою, змішати і залишити в холодильнику на 3 години. Імбир містить антиоксиданти, завдяки чому попереджає старіння шкіри і бореться з висипаннями.



Ілюстративне фото (pexels.com)

3. Маска для обличчя за рецептом індіанок

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1 ч.л. куркуми

3 ст л домашнього йогурту і

кілька крапель меду

Розподілити суміш по обличчю і залишити на 15-20 хв. Після маски ви відразу побачите ефект, до речі, вона рятує від темних кіл.

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Ілюстративне фото (pexels.com)

4. Маска з бананом для гладкої шкіри

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Подрібніть банан в блендері з невеликою кількістю сиру і 1 ч. л. рисового борошна. Суміш залишити на 10-15хв. Ефект -тонізація і зволоження.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

5. Авокадо проти зморшок

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Його корисно не тільки їсти! Розімніть м'якоть авокадо з чайною ложкою кокосового масла. Нанесіть суміш на обличчя і шию на 30-60 хв. Знімайте вологим рушником. До речі, якщо подрібнити в блендері кісточку з авокадо, то можна зробити відмінний скраб.

Ілюстративне фото (pexels.com)

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