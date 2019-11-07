Топ-5 причин, чому вага застигла на мертвій точці: шпаргалка від диетлога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт пояснила, чому вага стоїть на місці і не зменшується

Коли перші зайві кіло пішли безповоротно і стрілка ваг наближується до жаданої цифри, дуже неприємно спостерігати зупинку в зменшенні ваги, але ще складніше розібратися в причинах цього явища. Про те, що ж може заствити вагу застигнути на мертвій точці розповіла дієтолог Крістіна Лобоновська, яка поділилася порадами щодо боротьби з осінньою нудьгою. Тепер же вона оголосила в Instagram топ-5 причин, по яких може припинитися процес схуднення.

Експерт склала список поширених причин, чому зайва вага перестав йти.

Ви досягли ідеального ваги

Іноді зупинка в зменшенні ваги говорить лише про те, що ваша ідеальна вага досягнута, і худнути більше немає необхідності. Коли жирова маса приходить в норму, організм сам призупиняє процес спалювання жирів, і вага перестає зменшуватися. Якщо будете урізати ще більше, буде гірше!

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Змінився склад вашого тіла

Друга об'єктивна причина припинення зниження ваги – зростання м'язової маси на тлі достатньої фізичної активності. Пам'ятайте, що м'язи важать більше жиру, але займають менший об'єм, тому активне заміщення жирової маси м'язовою завжди супроводжується припиненням втрати кілограм.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Зважити на вагах-аналізаторах складу тіла Tanita (або ін), які повинні показати зменшення жирової маси тіла і збільшення м'язової маси у порівнянні з показниками до проведення курсу корекції ваги.

Раціон харчування і фізичні навантаження стали звичними для організму

Іноді причиною вагового плато є звикання організму до стандартного раціону харчування, однаковій калорійності меню, звичним фізичним навантаженням.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Ви сидите на строгій дієті або сильно урізали калорійність харчування

Дуже часта причина вагового плато – це занадто обмежений раціон харчування, коли організм змушений сповільнити метаболізм і перейти в режим економії енергії.

Обмежувальні дієти нерідко призводять спочатку до різкого зниження ваги, а потім до тривалого вагового плато, яке після скасування дієти трансформується у такий же різкий набір нових зайвих кілограм.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Ви сильно виснажуєте себе тренуваннями

Перетренованість також погано, як і недолік фізичної активності. Враховуйте, що тренування – це стрес для нашого організму, а часті інтенсивні навантаження – подвійний стрес.

Трохи зменшити фізичні навантаження, дайте організму відпочити і зрозуміти, що у ваших планах немає позбавити його всієї накопиченої енергії, і тоді ваше тіло знову почне адекватно реагувати на тренування, а вага продовжить знижуватися.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

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