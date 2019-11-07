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Топ-5 причин, чому вага застигла на мертвій точці: шпаргалка від диетлога

Lite » Краса 07.11.2019 - 08:37
Топ-5 причин, чому вага застигла на мертвій точці: шпаргалка від диетлога
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт пояснила, чому вага стоїть на місці і не зменшується

Коли перші зайві кіло пішли безповоротно і стрілка ваг наближується до жаданої цифри, дуже неприємно спостерігати зупинку в зменшенні ваги, але ще складніше розібратися в причинах цього явища. Про те, що ж може заствити вагу застигнути на мертвій точці розповіла дієтолог Крістіна Лобоновська, яка поділилася порадами щодо боротьби з осінньою нудьгою. Тепер же вона оголосила в Instagram топ-5 причин, по яких може припинитися процес схуднення.

Експерт склала список поширених причин, чому зайва вага перестав йти.

Ви досягли ідеального ваги

Іноді зупинка в зменшенні ваги говорить лише про те, що ваша ідеальна вага досягнута, і худнути більше немає необхідності. Коли жирова маса приходить в норму, організм сам призупиняє процес спалювання жирів, і вага перестає зменшуватися. Якщо будете урізати ще більше, буде гірше!

Топ-5 причин, чому вага застигла на мертвій точці: шпаргалка від диетлога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Змінився склад вашого тіла

Друга об'єктивна причина припинення зниження ваги – зростання м'язової маси на тлі достатньої фізичної активності. Пам'ятайте, що м'язи важать більше жиру, але займають менший об'єм, тому активне заміщення жирової маси м'язовою завжди супроводжується припиненням втрати кілограм.

Топ-5 причин, чому вага застигла на мертвій точці: шпаргалка від диетлога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Зважити на вагах-аналізаторах складу тіла Tanita (або ін), які повинні показати зменшення жирової маси тіла і збільшення м'язової маси у порівнянні з показниками до проведення курсу корекції ваги.

Раціон харчування і фізичні навантаження стали звичними для організму

Іноді причиною вагового плато є звикання організму до стандартного раціону харчування, однаковій калорійності меню, звичним фізичним навантаженням.

Топ-5 причин, чому вага застигла на мертвій точці: шпаргалка від диетлога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Ви сидите на строгій дієті або сильно урізали калорійність харчування

Дуже часта причина вагового плато – це занадто обмежений раціон харчування, коли організм змушений сповільнити метаболізм і перейти в режим економії енергії.

Обмежувальні дієти нерідко призводять спочатку до різкого зниження ваги, а потім до тривалого вагового плато, яке після скасування дієти трансформується у такий же різкий набір нових зайвих кілограм.

Топ-5 причин, чому вага застигла на мертвій точці: шпаргалка від диетлога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Ви сильно виснажуєте себе тренуваннями

Перетренованість також погано, як і недолік фізичної активності. Враховуйте, що тренування – це стрес для нашого організму, а часті інтенсивні навантаження – подвійний стрес.

Трохи зменшити фізичні навантаження, дайте організму відпочити і зрозуміти, що у ваших планах немає позбавити його всієї накопиченої енергії, і тоді ваше тіло знову почне адекватно реагувати на тренування, а вага продовжить знижуватися.

Топ-5 причин, чому вага застигла на мертвій точці: шпаргалка від диетлога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Нагадаємо, що нутриціолог Олена Кален представила список з топ-5 звичок струнких людей.

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