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Як зменшити рівень стресу і схуднути: эксперт поділилася робочою схемою

Lite » Краса 06.11.2019 - 08:37
Як зменшити рівень стресу і схуднути: эксперт поділилася робочою схемою
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, як звести до мінімуму стрес

Стрес завжди має місце в повсякденному житті, але при правильному підході його негативний вплив на організм можна звести до мінімуму. Крім шкоди для здоров'я, як наслідку, можна також отримати на додаток зайві кіло і порушення обміну речовин. Про те, як стати більш стрессостійкою і стрункішою розповіла нутриціолог Наталія Кошкіна, яка раніше представила п'ять здорових альтернатив майонезу. Цього разу вона написала в Instagram, як мінімізувати вплив стресу на фігуру.

Неможливо уявити собі життя без стресу. Та це й не потрібно, адже "хороший" стрес змушує нас встати з дивана, розвиватися, досягати своїх цілей... Головне, щоб він не перетворився в хронічний і некерований. Такий стрес руйнує здоров'я, штовхає до переїдання і призводить до зайвої ваги.

Ось деякі стресори, з якими ви напевно стикаєтеся:

  • Дефіцит калорій
  • Нестача сну
  • Надмірно інтенсивні тренування
  • Надмірна завантаженість на роботі
  • Самокритика
  • Алкоголь і надлишок кофеїну
  • Тривога і неспокій

Як зменшити рівень стресу і схуднути: эксперт поділилася робочою схемою

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Стрес уповільнює основний обмін до 15%. Як тільки ми впроваджуємо інструменти, що допомагають знизити рівень стресу, результат приходить набагато швидше.

Ось деякі з них:

  • Помірне харчування без жорстких заборон
  • 7-9 годин нічного сну
  • Піші прогулянки на природі
  • Приємне спілкування
  • Інформаційний детокс, час без гаджетів
  • Медитації, дихальні практики
  • Практики подяки

Як зменшити рівень стресу і схуднути: эксперт поділилася робочою схемою

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Щоб швидше отримати те, що ви хочете, не завжди потрібно робити більше. Більш жорстка дієта, більш тривалі тренування, в кінцевому підсумку, можуть призвести до зворотних наслідків, якщо ви... не подбаєте про себе.

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