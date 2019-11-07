Топ-5 причин, почему вес застыл на мертвой точке: ликбез от диетлога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт пояснила, почему вес стоит на месте и не уменьшается

Когда первые лишние кило ушли безвозвратно и стрелка весов приблежается к вожделенной цифре, очень неприятно наблюдать остановку в уменьшении веса, но еще сложнее разобраться в причинах этого явления. О том, что же может заствить вес застыть на мертвой точке рассказала диетолог Кристина Лобоновская, которая поделилась советами по борьбе с осенней хандрой. Теперь же она огласила в Instagram топ-5 причин, по которым может приостановиться процесс похудения.

Эксперт составила список распространенных причин, почему лишний вес перестал уходить.

Вы достигли идеального веса

Иногда остановка в уменьшении веса говорит лишь о том, что ваш идеальный вес достигнут, и худеть больше нет необходимости. Когда жировая масса приходит в норму, организм сам приостанавливает процесс сжигания жиров, и вес перестает уменьшаться. Если будете урезать еще больше, будет хуже!

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Изменился состав вашего тела

Вторая объективная причина приостановки снижения веса – рост мышечной массы на фоне достаточной физической активности. Помните, что мышцы весят больше жира, но занимают меньший объем, поэтому активное замещение жировой массы мышечной всегда сопровождается приостановкой потери килограмм.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Взвеситься на весах-анализаторах состава тела Tanita (или др.), которые должны показать уменьшение жировой массы тела и увеличение мышечной массы по сравнению с показателями до проведения курса коррекции веса.

Рацион питания и физические нагрузки стали привычными для организма

Иногда причиной весового плато является привыкание организма к стандартному рациону питания, одинаковой калорийности меню, привычным физическим нагрузкам.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Вы сидите на строгой диете или сильно урезали калорийность питания

Очень частая причина весового плато – это слишком ограниченный рацион питания, когда организм вынужден замедлить метаболизм и перейти в режим экономии энергии.

Ограничительные диеты нередко приводят сначала к резкому снижению веса, а затем к продолжительному весовому плато, которое после отмены диеты трансформируется в такой же резкий набор новых лишних килограмм.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Вы сильно изнуряете себя тренировками

Перетренированность также плохо, как и недостаток физической активности. Учитывайте, что тренировки – это стресс для нашего организма, а частые интенсивные нагрузки – двойной стресс.

Немного уменьшите физические нагрузки, дайте организму отдохнуть и понять, что в ваших планах нет лишить его всей запасенной энергии, и тогда ваше тело снова начнет адекватно реагировать на тренировки, а вес продолжит снижаться.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Напомним, что нутрициолог Елена Кален представила список из топ-5 привычек стройных людей.