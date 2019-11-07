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Топ-5 причин, почему вес застыл на мертвой точке: ликбез от диетлога

Lite » Красота 07.11.2019 - 08:37
Топ-5 причин, почему вес застыл на мертвой точке: ликбез от диетлога
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт пояснила, почему вес стоит на месте и не уменьшается

Когда первые лишние кило ушли безвозвратно и стрелка весов приблежается к вожделенной цифре, очень неприятно наблюдать остановку в уменьшении веса, но еще сложнее разобраться в причинах этого явления. О том, что же может заствить вес застыть на мертвой точке рассказала диетолог Кристина Лобоновская, которая поделилась советами по борьбе с осенней хандрой. Теперь же она огласила в Instagram топ-5 причин, по которым может приостановиться процесс похудения.

Эксперт составила список распространенных причин, почему лишний вес перестал уходить.

Вы достигли идеального веса

Иногда остановка в уменьшении веса говорит лишь о том, что ваш идеальный вес достигнут, и худеть больше нет необходимости. Когда жировая масса приходит в норму, организм сам приостанавливает процесс сжигания жиров, и вес перестает уменьшаться. Если будете урезать еще больше, будет хуже!

Топ-5 причин, почему вес застыл на мертвой точке: ликбез от диетлога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Изменился состав вашего тела

Вторая объективная причина приостановки снижения веса – рост мышечной массы на фоне достаточной физической активности. Помните, что мышцы весят больше жира, но занимают меньший объем, поэтому активное замещение жировой массы мышечной всегда сопровождается приостановкой потери килограмм.

Топ-5 причин, почему вес застыл на мертвой точке: ликбез от диетлога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Взвеситься на весах-анализаторах состава тела Tanita (или др.), которые должны показать уменьшение жировой массы тела и увеличение мышечной массы по сравнению с показателями до проведения курса коррекции веса.

Рацион питания и физические нагрузки стали привычными для организма

Иногда причиной весового плато является привыкание организма к стандартному рациону питания, одинаковой калорийности меню, привычным физическим нагрузкам.

Топ-5 причин, почему вес застыл на мертвой точке: ликбез от диетлога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Вы сидите на строгой диете или сильно урезали калорийность питания

Очень частая причина весового плато – это слишком ограниченный рацион питания, когда организм вынужден замедлить метаболизм и перейти в режим экономии энергии.

Ограничительные диеты нередко приводят сначала к резкому снижению веса, а затем к продолжительному весовому плато, которое после отмены диеты трансформируется в такой же резкий набор новых лишних килограмм.

Топ-5 причин, почему вес застыл на мертвой точке: ликбез от диетлога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Вы сильно изнуряете себя тренировками

Перетренированность также плохо, как и недостаток физической активности. Учитывайте, что тренировки – это стресс для нашего организма, а частые интенсивные нагрузки – двойной стресс.

Немного уменьшите физические нагрузки, дайте организму отдохнуть и понять, что в ваших планах нет лишить его всей запасенной энергии, и тогда ваше тело снова начнет адекватно реагировать на тренировки, а вес продолжит снижаться.

Топ-5 причин, почему вес застыл на мертвой точке: ликбез от диетлога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Напомним, что нутрициолог Елена Кален представила список из топ-5 привычек стройных людей.

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