Топ-5 звичок струнких людей: експерт поділилася списком

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Які ритуали повинні ввійти в звичику тих, хто худне

Правильні харчові звички відіграють ключову роль у зниженні ваги і підтримці стрункості. Виробити їх може кожний – було б бажання! Топ-5 корисних звичок для стрункої фігури озвучила нутриціолог Олена Кален, яка раніше навчила, як перестати заїдати стресові ситуації. Тепер же вона познайомила Instagram зі списком обов'язкових ритуалів струнких людей, яким варто слідувати бажаючим схуднути.

Звички, які допоможуть стати володаркою стрункої фігури:

1. Звичка дотримуватися міри.

2. Звичка їсти повільно.

3. Звичка корисних перекусів.

4. Звичка не відволікатися під час їжі.

5. Звичка не здаватися.

Звичка дотримуватися міри

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Звичка дотримуватися міри в усьому відіграє ключову роль у зниженні ваги і підтримці стрункості: кількості відпочинку і роботи, режим сну, кількості їжі та її співвідношення між окремими компонентами. Кількість їжі на вашій тарілці так само важливо для зниження ваги, як склад і якість продукту. Проблема в тому, що коли справа доходить до трапези, кількість з'їденого складно піддається контролю, і людина переїдає. Відбувається це тому, що відчуття насичення доходить до нашого мозку із запізненням.

Звичка їсти повільно

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Вчіться контролювати ваші порції: насолоджуйтесь смаком, повільно пережовувати, не відволікайтеся під час їжі на телевізор та інші речі, вчіться відрізняти голод від апетиту. Належні розміри порцій та повільне вживання їжі в кінцевому підсумку значно підвищать ваші шанси на втрату ваги.

Звичка корисних перекусів

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Звичка перекушувати фруктами або сухофруктами корисніше, ніж їсти солодощі. У першому випадку ми отримуємо клітковину, мінеральні солі і вітаміни, в другому — порожні калорії. Порада: плануйте перекуси, завчасно підібравши улюблені варіанти здорових продуктів і захопивши пакет з ними на роботу. Все смачне, соковите і корисне завжди має бути на відстані витягнутої руки.

Звичка не відволікатися під час їжі

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Якщо людина під час прийому їжі, думає не про їжу, а щось інше, то він не отримує достатнього задоволення від їжі, т. к. мозок був зайнятий іншими справами, а значить буде просити з'їсти чого-небудь ще...

Візьміть за правило ховати гаджети в сумку або кишеню, як тільки ви переступили поріг кафе або власної кухні. Цей простий крок вбереже вас від переїдання і проблем з ШКТ. Стрункі люди перемагають залежність від гаджетів. Прислухаючись до себе, до своїх відчуттів в тілі, тим емоціям, які ви відчуваєте в даний момент, ви зможете навчитися самі розрізняти, в який час необхідно поїсти, який продукт зараз важливий для поповнення поживних речовин в організмі, в якій кількості він необхідний.

Звичка не здаватися

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Згадайте, скільки разів вам доводилось починати спочатку, перш ніж ви навчилися відмінно кататися на велосипеді. Не картайте себе, щоб не опустити руки і не здатися. Просто забудьте і рухайтеся далі! Не дозволяйте цим незначних помилкам пустити під укіс ваш успіх. Якщо ви зірвалися, заспокойтеся, не картайте себе і визнайте, що це всього лише частина процесу навчання.

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