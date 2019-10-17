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Як побороти осінню депресією: прості та дієві поради від експерта

Lite » Стиль життя 17.10.2019 - 14:56
Як побороти осінню депресією: прості та дієві поради від експерта
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Осінь принесе лише радість, якщо слідувати простим рекомендаціям

Осінь – це не тільки час різнокольорових листя і ранкових туманів, теплих днів як останнььго подиху літа, що минуло, але і депресивних станів та меланхолії. Сезонне погіршення настрою і життєвих сил не потрібно сприймати як трагедію, а варто грамотно дати відсіч. Про те, як це зробити розповіла в Instagram дієтолог Крістіна Лобановська.

Експерт виділила три основні ознаки осінньої депресії і запропонувала дієве рішення для кожного з пунктів.

Ознака № 1 — пригнічений і тужливий настрій, прагнення до самотності. Вранці так складно вилазити з-під ковдри.

Порада: щоранку починай не з кислого виразу обличчя і шаркающих кроків у ванну, а з чашки чаю, шоколадки і улюбленої музики.

Як побороти осінню депресією: прості та дієві поради від експерта

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Ознака № 2 — відсутність апетиту, сонливість, різке зниження активності. Апатія.

Порада: Осінь — не найкращий час для маложирної дієти (салатики, фруктики). Тому вживай те, що тобі хочеться. Зрозуміло, в розумних кількостях.

Як побороти осінню депресією: прості та дієві поради від експерта

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Ознака № 3 — зайва дратівливість, бісять всі і навіть сам себе.

Порада: Посміхайся! І навколо всім обов'язково стане світліше, адже недарма так співається в дитячій пісеньці. Посмішка не тільки піднімає настрій, але і заставляє людей забувати про всі неприємності. Вся справа в тому, що вона сприяє виробленню ендорфінів — гормонів щастя.

Як побороти осінню депресією: прості та дієві поради від експерта

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Раз в день підходь до дзеркала і кажи собі: "Я спокійна і врівноважена, я люблю цей світ, і у мене обов'язково все буде добре" або "Я найчарівніша і найпривабливіша, всі люди як люди, а я суперзірка".

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