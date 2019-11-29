Топ-5 міфів про здорове харчування, яким не поспішайте вірити

Кожен день ми стикаємося з десятками порад і рекомендацій, які обіцяють швидке схуднення, прекрасне харчування і самопочуття. Джерел інформації - також маса, при цьому багато вторять один одному. Однак завжди варто тримати на озброєнні - часто факти можуть бути перекрученими, і складно розібратися, де правда, а де омани і шкідливі міфи. Пропонуємо вивчити топ-5 найбільш поширених міфів про здоровий спосіб життя, які багато звикли вважати "константою".

№1 Їжте маленькими порціями, але багато разів

Для підтримки високого рівня метаболізму часто радить приймати їжу протягом всього дня, але невеликими порціями. Насправді ж, згідно з дослідженнями, 2-3 прийому їжі впливають на загальну кількість спалених калорій за день точно так само, як 5-6 невеликих. Більше того, занадто часте вживання їжі може провокувати накопичення жиру в області живота і печінки.

№2 Яєчні жовтки - це "погано"

Фото: unsplash.com/@brookelark

Подібною порадою грішать навіть фітнес-тренери, які радять з'їдати тільки варений білок, а ось жовток викидати...Нібито вживання жовтків варто уникати через високий вміст в них холестерину. По-перше, в межах своєї норми холестерин сприяє захисту оболонок клітин вашого організму, поліпшенню метаболізм, допомагає синтезувати кислоти, а також переробляти жири. Згідно з результатами дослідження, яєчні жовтки підвищують так званий "хороший" холестерин і не впливають на розвиток серцевих захворювань у більшості людей.

№3 Хочете схуднути? Видаліть жир з раціону

Так вже повелося - жир асоціюється у багатьох виключно із зайвою вагою. Ось з'їла жирну рибку і все - "набрала три кілограми". Однак це не так! На ділі ж дієти з високим вмістом вуглеводів і жирів дійсно можуть заважати процесу схуднення, але не через останній компонент.

Дієта з високим вмістом жирів та низьким вмістом вуглеводів призведе до більшої втрати ваги, ніж дієта з низьким вмістом жирів.

№4 Червоне м'ясо - зло

Фото: unsplash.com/@ninjason

Вважається, що червоне м'ясо може підвищити ризик виникнення діабету і не тільки. Деякі дослідження дійсно підтверджують шкоду червоного м'яса, але є й інша сторона медалі. Вживання червоного м'яса не підвищує можливість виникнення хвороб серця або діабету. Також спростовується прямий зв'язок ракових захворювань з вживанням м'яса.

Дієтологи радять вживати в день червоного м'яса, порція якого дорівнює розміру вашої долоні - не більше!

№5 Втрата ваги — це тільки правильне харчування

Вважається, що втрата ваги залежить тільки від сили волі, щоб ходити в зал і займатися фізичними навантаженнями. Але організм не настільки простий і передбачуваний. Наші гормони, генетика і різні зовнішні чинники на зразок екології також можуть впливати на масу тіла. Звинувачувати людину в ліні з-за зайвої ваги як мінімум нетактовно.

За матеріалами marieclaire

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