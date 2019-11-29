Топ-5 мифов о здоровом питании, которым не спешите верить

Каждый день мы сталкиваемся с десятками советов и рекомендаций, которые обещают быстрое похудение, прекрасное питание и самочувствие. Источников информации - также масса, при этом многие вторят друг другу. Однако всегда стоит держать на вооружении - часто факты могут быть перекрученными, и сложно разобраться, где правда, а где заблуждения и вредные мифы. Предлагаем изучить топ-5 самых распространенных мифов о здоровом образе жизни, которые многие привыкли считать “константой”.

№1 Ешьте маленькими порциями, но много раз

Для поддержания высокого уровня метаболизма часто советует принимать пищу в течение всего дня, но небольшими порциями. На самом же деле, согласно исследованиям, 2-3 приема пищи влияют на общее количество сожженных калорий за день точно так же, как 5-6 небольших. Более того, слишком частое употребление пищи может провоцировать накопление жира в области живота и печени.

№2 Яичные желтки - это “плохо”

Фото: unsplash.com/@brookelark

Подобным советом грешат даже фитнес-тренеры, которые советуют съедать только отварной белок, а вот желток… выбрасывать. Якобы употребление желтков стоит избегать из-за высокого содержания в них холестерина. Во-первых, в пределах своей нормы холестерин способствует защите оболочек клеток вашего организма, улучшению метаболизм, помогает синтезировать кислоты, а также перерабатывать жиры. Согласно результатам исследования, яичные желтки повышают так называемый “хороший” холестерин и не влияют на развитие сердечных заболеваний у большинства людей.

№3 Хотите похудеть? Исключите жир из рациона

Да, так уж повелось - жир ассоциируется у многих исключительно с лишним весом. Вот съела жирную рыбку и всё - “набрала три килограмма”. Однако это не так! На деле же диеты с высоким содержанием углеводов и жиров действительно могут мешать процессу похудения, но не из-за последнего компонента.

Диета с высоким содержанием жиров, но низким содержанием углеводов приведет к большей потере веса, чем диета с низким содержанием жиров.

№4 Красное мясо - зло

Фото: unsplash.com/@ninjason

Считается, что красное мясо может повысить риск возникновения диабета и не только. Некоторые исследования действительно подтверждают вред красного мяса, но есть и другая сторона медали. Употребление красного мяса не повышает возможность возникновения болезней сердца или диабета. Также опровергается прямая связь раковых заболеваний с употреблением мяса.

Диетологи советует употреблять в день красного мяса, порция которого равна размеру вашей ладони - не больше!

№5 Потеря веса — это только правильное питание

Считается, что потеря веса зависит только от силы воли, чтобы ходить в зал и заниматься физическими нагрузками. Но организм не настолько прост и предсказуем. Наши гормоны, генетика и различные внешние факторы вроде экологии также могут влиять на массу тела. Обвинять человека в лени из-за лишнего веса как минимум бестактно.

По материалам marieclaire

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