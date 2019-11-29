Чотири кроки на шляху до тіла своєї мрії: експерт поділилася інструкцією

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Нутриціолог розписала шпаргалку для тих, хто худне

Залишатися у формі і бути здоровими – прагнення будь-якої людини. Але щоб досягти мети, необхідно з чогось почати. Нутриціолог Наталія Кошкіна, яка раніше навчила вибирати цитрусові, запропонувала чотириступінчасту програму для красивого тіла, яка допоможе перейти на правильне харчування і виробити корисні харчові звички. Планом експерт поділилася в Instagram.

Людей, які ведуть здоровий спосіб життя і стежать за своїм харчуванням, об'єднує кілька речей:



Вони харчуються дуже просто. В основному - це страви з мінімальною кількістю інгредієнтів. Це не означає, що потрібно все життя є прісну курячу грудку і брокколі. Чим менше інгредієнтів у страві, тим точніше і легше відстежувати, що ви їсте. І тим менше часу витрачаєш на готування. Щоб було смачно, трави та спеції вам в допомогу.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Запаси базових продуктів. Завжди. М'ясо, риба, овочі, фрукти, крупи, горіхи, насіння, консерви, заморожування (морепродукти, овочі, ягоди).

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

План. Планування – це те, що відрізняє успішних людей від неуспішних.

Складіть свій список швидких страв. Щоб швидко, смачно і корисно. І завжди тримайте продукти для них. Дуже допомагає, коли ви приходите додому без сил і найменше хочете стояти біля плити.



Маючи в запасі банку тунця, насіння, заморожену кукурудзу і свіжі овочі, ви можете зробити смачний салат за 5-10 хвилин, а не наїстися замороженої піци.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

До того ж планування виключає можливість роздумів і прийняття "неправильного" рішення.

Вони рідко їдять поза домом. Ресторанна їжа завжди калорійніша, ніж домашня. Не будьте занадто довірливі і сміливо додавайте 25-30% до КБЖУ, зазначених у ресторанних меню.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Це не означає, що ви не можете повечеряти в ресторані. Це означає, що якщо ви часто їсте не вдома, ви споживаєте більше калорій, ніж думаєте.

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