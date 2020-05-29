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Підтягне овал обличчя і розгладить зморшки: домашній рецепт потужної маски

Lite » Краса 29.05.2020 - 08:38
Підтягне овал обличчя і розгладить зморшки: домашній рецепт потужної маски
Ілюстративне фото (pexels.com)

Рисове борошно і глина творять справжні дива зі шкірою

Рисове борошно — першокласний помічник для збереження і продовження молодості шкіри, яким з успіхом користуються жінки Китаю і Японії ще з часів древніх династій. Рис живить шкірні покриви і глибоко зволожує їх. У його складі знаходяться вітаміни і антиоксиданти, що дозволяють відстрочити старіння шкіри. Б'юті-блогер Марина на своїй Instagram-сторінці "Домашній косметолог" поділилася рецептом потужної маски, яка допоможе підтягнути овал обличчя і розгладити зморшки.

Також знадобиться косметична глина - унікальна для здоров'я шкіри природна речовина. Її використання відновлює роботу клітин, збагачує їх необхідною кількістю мікроелементів - кремнієм, кальцієм, магнієм, натрієм, калієм, цинком та ін. Основна властивість глини - здатність адсорбувати продукти обміну клітин шкіри, поліпшити функцію сальних залоз, очистити, оздоровити епідерміс.

Використання обох компонентів рис + глина в одній доглядовій процедурі сильно збільшить кількість корисних властивостей і збільшить напрямки на поліпшення епідермісу і збереження здоров'я шкіри.


ПРИГОТУВАННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ:

  • 1 ч. л. рисового борошна.
  • 1 ч. л. глини (улюбленої).
  • 1 ч. л. оливкової олії.
  • 1 ч. л. меду (у разі алергії не додавати).⠀
  • Молоко.

Підтягне овал обличчя і розгладить зморшки: домашній рецепт потужної маски

Ілюстративне фото (pexels.com)

З'єднати рисову муку, глину, мед і масло. Молоко додавати поступово, постійно помішуючи до утворення кремоподібної маси, зручної в нанесенні.

Маску нанести на все обличчя, (відступаючи область навколо очей), шию, витримати 20 хвилин, змити теплою водою, для закріплення результату, на шкіру нанести улюблений уходовый крем.

Застосування: 2 рази в тиждень.
Курс: 10-15 процедур.

Маска дає гарні результати вже з першого застосування і в подальшому допоможе оздоровити, омолодити, освіжити епідерміс, запобігти, уповільнити процес руйнування клітин шкіри.

Підтягне овал обличчя і розгладить зморшки: домашній рецепт потужної маски
Ілюстративне фото (pexels.com)

Не забувайте перевіряти компоненти на переносимість.

Нагадаємо, співачка Настя Каменських поділилася домашніми рецептами догляду за обличчям, волоссям і тілом.

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Автор: Lite

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