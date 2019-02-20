Еталон краси: топ-5 секретів вічної молодості Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford)

Насилу віриться, що культовій моделі 90-х виповнилося 53

Сінді Кроуфорд відзначає 20 лютого своє - не повірите - 53-річчя! Супермодель 90-х - початку 2000-х виглядає в буквальному сенсі бездоганно.

"Коли люди запитують мене про секрети краси, я їм кажу, що секретів немає. Потрібно просто висипатися, пити багато води і не курити", – якось сказала Сінді Кроуфорд.

Що ж, з цим складно посперечатися. Але ми зібрали і деякі інші лайфхаки супермоделі, які дозволяють їй у 53 роки виглядати так розкішно.

Харчування

Час від часу Сінді влаштовує собі детоксикацію (фото: instagram.com/cindycrawford)

Сінді дотримується здорового способу життя, але без фанатизму. Так, режим 80/20, який застосовують багато моделей, їй підходить як не можна краще. Кожен свій ранок вона починає зі смузі, на обід може з'їсти салат з куркою, а на вечерю часто вибирає рибу жирних сортів з овочами. До речі, їх супермодель вирощує у себе на городі. Знаменитість давно відмовилася від пасти і мучного, але іноді може дозволити собі піцу. А ще любить суші – правда, з лимонним соком замість соєвого соусу.

Фізичні навантаження

Безумовно, без фізичних навантажень ніяк (фото: instagram.com/cindycrawford)

Як відомо, Кроуфорд завжди фанатично стежила за своєю фігурою і всім радила – хто з нас якщо не робив, то хоча б чув про комплекси вправ від супермоделі? Але зараз головний принцип для неї – баланс. Так, вона як і раніше тренується 5 разів на тиждень, але вміє розподілити час так, щоб його вистачило на сім'ю, роботу, друзів і хобі. І не стане турбуватися, якщо з якоїсь причини не зможе потрапити в тренажерний зал. Вона обожнює робити базові вправи і не ганяється за модними напрямами. Присідання, випади, вправи для преса – прості речі часом працюють краще за все, переконана модель. Ще вона обожнює йогу і іноді ходить на хайкінг.

Догляд за собою

Сонцезахисний крем обов'язково знайдеться в косметичці Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford)

Звісно, без цього нікуди пункту. Модель регулярно відвідує свого косметолога Тхуен Нгуен, у списку клієнток якого також значиться Ума Турман, Наталі Портман, Кеті Перрі та інші знаменитості. А також обожнює розповідати про свої улюблені процедури (одна з них – мікродермабразія) і б'юті-продукти. Так, у повсякденному арсеналі зірки завжди є засоби з гіалуроновою кислотою, креми з сонцезахисними фільтрами, масла для тіла і різноманітні маски. Ще вона обожнює поєднувати спорт і б'юті-процедури. Наприклад, перед походом в спортзал можна нанести на волосся маску, а на стопи – зволожуючий крем, ділиться супермодель.

"Включеність"

Сінді – одна з небагатьох зірок старшого покоління, хто відчуває дух часу, говорить на одній мові з молодим поколінням і миттєво вловлює всі нові тренди. Так, вона легко освоїла соцмережі, куди викладає багато цікавої інформації, постить забавні селфі і надихаючі відео. Вона любить відвідувати світські заходи зі своєю донькою і багато подорожує. Старіти ніколи!

Ставлення до себе

Прекрасна Сінді (фото: instagram.com/cindycrawford)

Одне з головних правил Сінді – любити себе і прислухатися до своєї інтуїції, а не йти на поводу у того, що скаже суспільство. Якщо ви не хочете займатися йогою, йдіть плавати. Не подобається, тоді знайдіть щось ще, радить модель. Ще один важливий момент – ставитися до себе менш критично. Так, ви повинні зробити все від вас залежне, щоб виглядати найкращим чином. Але при цьому не варто надто серйозно ставитися до віку і не драматизувати ситуацію, якщо щось виходить з-під контролю. "Потрібно навчитися приймати свої недоліки, у тому числі і зморшки, а не намагатися їх приховати будь-яку ціну".

А ось так супермодель виглядала в молодості! (фото: instagram.com/cindycrawford)

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