Нестаріюча Барбі: 49-річна Дженніфер Лопес підкорює мережу молодим зовнішнім виглядом

Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Співачка готується до свого концертного туру

Дженніфер Лопес, яка 24 липня відзначить 50-й день народження, щосили готується до цієї важливої події. 7 червня співачка вирушає у тур під назвою Its My Party. Вона регулярно показує тренування в спортзалі та інші важливі етапи підготовки. А сьогодні продемонструвала партнерів. Ним став знаменитий американський бренд Guess – дизайнери цієї марки вже представили перший образ, створений під натхненням від знаменитої красуні.

Дженніфер у денимі від Guess (фото: instagram.com/jlo)

Вона опублікувала серію фото в стильному молодіжному образі: білі обтягуючі легінси, коротка джинсова куртка з розробленим сцециально для неї принтом. Картинка в дусі творчості Енді Уорхола і з написом "Дженніфер Лопес. Its My Party" вийшла яскравою і стильною. Доповнили образ світло-зелені кросівки, зібране на потилиці в пучок волосся і величезні сережки-кільця. "Я в захваті від мого костюма!", – написала знаменитість. На офіційній сторінці Guess також з'явився відповідний пост: "Давайте почнемо цю вечірку! Представляємо @guess x @jlo в якості офіційних партнерів для концертного туру #JLoItsMyParty".

На початку літа співачка вирушає у тур, присвячений дню її народження (фото: instagram.com/guess)

Шанувальники, крім яскравого образу з портретом співачки, як завжди відзначили і її нестаріючий зовнішній вигляд. До речі, Дженніфер на фото дійсно неймовірно виглядає молодо і свіжо.

Денім ніколи не виглядав так чудово

Я сподіваюся, що це буде дуже скоро доступно і по всьому світу

Королева

Не можу дочекатися твого концерту

Це так чудово!

Бомба!

Я хочу піджак. Нестаріюча Барбі!

Де можна купити такий жакет?

Ця куртка – все, що мені потрібно!

Ти виглядаєш приголомшливо

Жива ікона

Дженніфер і Алекс на Балу Інституту костюма (фото: instagram.com/jlo)

До речі, ще одна тема, яка хвилює шанувальників – весілля Дженніфер і її нареченого, бейсболіста Алекса Родрігеса. Дата події оголошена не була, тому фанати чекають будь-якої інформації від співачки. Але вона в одному з недавніх інтерв'ю зізналася, що поспішати з таким важливим рішенням не хоче. Графіки обох зірок в цьому році вельми насичені, а вони бажають зробити все на вищому рівні. Тому готові почекати, але зробити все ідеально.