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Нестаріюча Барбі: 49-річна Дженніфер Лопес підкорює мережу молодим зовнішнім виглядом

Lite » Мода 31.05.2019 - 20:29
Нестаріюча Барбі: 49-річна Дженніфер Лопес підкорює мережу молодим зовнішнім виглядом
Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Співачка готується до свого концертного туру

Дженніфер Лопес, яка 24 липня відзначить 50-й день народження, щосили готується до цієї важливої події. 7 червня співачка вирушає у тур під назвою Its My Party. Вона регулярно показує тренування в спортзалі та інші важливі етапи підготовки. А сьогодні продемонструвала партнерів. Ним став знаменитий американський бренд Guess – дизайнери цієї марки вже представили перший образ, створений під натхненням від знаменитої красуні.

Нестаріюча Барбі: 49-річна Дженніфер Лопес підкорює мережу молодим зовнішнім виглядомНестаріюча Барбі: 49-річна Дженніфер Лопес підкорює мережу молодим зовнішнім виглядомНестаріюча Барбі: 49-річна Дженніфер Лопес підкорює мережу молодим зовнішнім виглядомДженніфер у денимі від Guess (фото: instagram.com/jlo)

Вона опублікувала серію фото в стильному молодіжному образі: білі обтягуючі легінси, коротка джинсова куртка з розробленим сцециально для неї принтом. Картинка в дусі творчості Енді Уорхола і з написом "Дженніфер Лопес. Its My Party" вийшла яскравою і стильною. Доповнили образ світло-зелені кросівки, зібране на потилиці в пучок волосся і величезні сережки-кільця. "Я в захваті від мого костюма!", – написала знаменитість. На офіційній сторінці Guess також з'явився відповідний пост: "Давайте почнемо цю вечірку! Представляємо @guess x @jlo в якості офіційних партнерів для концертного туру #JLoItsMyParty".

Нестаріюча Барбі: 49-річна Дженніфер Лопес підкорює мережу молодим зовнішнім виглядомНа початку літа співачка вирушає у тур, присвячений дню її народження (фото: instagram.com/guess)

Шанувальники, крім яскравого образу з портретом співачки, як завжди відзначили і її нестаріючий зовнішній вигляд. До речі, Дженніфер на фото дійсно неймовірно виглядає молодо і свіжо.

  • Денім ніколи не виглядав так чудово
  • Я сподіваюся, що це буде дуже скоро доступно і по всьому світу
  • Королева
  • Не можу дочекатися твого концерту
  • Це так чудово!
  • Бомба!
  • Я хочу піджак. Нестаріюча Барбі!
  • Де можна купити такий жакет?
  • Ця куртка – все, що мені потрібно!
  • Ти виглядаєш приголомшливо
  • Жива ікона

Нестаріюча Барбі: 49-річна Дженніфер Лопес підкорює мережу молодим зовнішнім виглядомДженніфер і Алекс на Балу Інституту костюма (фото: instagram.com/jlo)

До речі, ще одна тема, яка хвилює шанувальників – весілля Дженніфер і її нареченого, бейсболіста Алекса Родрігеса. Дата події оголошена не була, тому фанати чекають будь-якої інформації від співачки. Але вона в одному з недавніх інтерв'ю зізналася, що поспішати з таким важливим рішенням не хоче. Графіки обох зірок в цьому році вельми насичені, а вони бажають зробити все на вищому рівні. Тому готові почекати, але зробити все ідеально.

Не приховуючи почуттів: Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес цілуються у всіх на очах Ідеальні форми: Дженніфер Лопес вразила фігурою в крихітному бікіні
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