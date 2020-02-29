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Топ-5 істинних причин, чому ти не худнеш

Lite » Краса 29.02.2020 - 08:37
Топ-5 істинних причин, чому ти не худнеш
Ілюстративне фото: (unsplash.com)

Усунувши хоча б кілька з них, схуднути стане простіше

Якщо ви вже переглянули свій раціон і дізналися, як стати стрункою в зрілому віці і зберегти при цьому прекрасне самопочуття, то свіжі дані від дієтолога-нутрициолога допоможуть розібратися, чому схуднення не завжди йде за планом і підступні кілограми не хочуть залишати нас.

Спеціаліст по правильному харчуванню Альбина Загривая склала список найбільш банальних і з тим частих причин, які перешкоджають зниженню ваги.

1. Найбанальніше - немає дефіциту калорій. Якщо не рахувати калорії, а визначати на око, "я їм мало/пп/харчуюся по меню з інтернету" - значить є ризик не правильно визначити навскидку знайдене вами меню, яке може не соответствать поставленої мети. А якщо ви вважаєте калорії, те наскільки точно? Зважуєте кожен прийом? А ту порцію молока до кави або цукерку, якою пригостив колега, парочка ковтків напою у друга і так далі. Тут необхідна ювилирная точність.


Топ-5 істинних причин, чому ти не худнеш
Фото: (unsplash.com)

2. Занадто великий дефіцит калорій - організм впадає в стан стресу і бореться за кожен грам жиру, коли в наступний раз нормально погодують незрозуміло, а жити якось треба.

Топ-5 істинних причин, чому ти не худнеш
⠀Фото: (unsplash.com)

3. Відхилення від норми в показниках здоров'я (гормональні, дефіцити вітамінів і мінералів - найбільш часто зустрічаються). Починати необхідно з лікування і здорового харчування, в міру одужання процес схуднення піде сам по собі, при дотриманні адекватного харчування.

4. Не п'єте достатньо води. Жага часто маскується під голод, і правильно визначати її все ж варто навчитися.

Топ-5 істинних причин, чому ти не худнеш

Фото: (unsplash.com)


5. Психологічна причина. Тут може бути безліч різних варіантів і потрібно детальне опрацювання всіх сфер життя людини. Перше, про що варто задуматися, чому ви опинилися в такому становищі, що вам потрібно худнути, що цьому посприяло (можливо, нова посада або розлучення, переїзд на нове місце, сварки з рідними - причому це можуть бути не лише негативні ситуації, але і як здається на перший погляд, позитивні).

Топ-5 істинних причин, чому ти не худнешФото: (unsplash.com)

Нагадаємо, що раніше дієтолог Олена Кален розвінчала поширені і укорінені міфи про сніданок.

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