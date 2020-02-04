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Вівсянка, сер! Експерт розвінчала 5 популярних міфів про сніданок

Lite » Їжа 04.02.2020 - 08:36
Вівсянка, сер! Експерт розвінчала 5 популярних міфів про сніданок
Ілюстративне фото (pexels.com)

Дієтолог дала поради, як правильно харчуватися вранці

Багато дієтологів сходяться в тому, що сніданок — один з головних прийомів їжі. Але нерідко при плануванні сніданку ті, що худнуть, роблять одні і ті ж помилки, засновані на популярних міфах про харчування. Дієтолог-нутриціолог Олена Кален, яка раніше назвала продукти, які не можна поєднувати при схудненні, на своїй сторінці в Instagram розвінчала найпопулярніші омани про цей прийомі їжі.

Топ-5 міфів про сніданок: в чому ж правда

1. Снідати потрібно обов'язково, щоб запустити організм і розігнати метаболізм

Насправді, не все так просто. Метаболізм, тобто обмін речовин, прискорюється з активацією роботи м'язів, тобто в першу чергу за рахунок руху — чим більше, тим більше витрачається енергії, і, відповідно, спалюються внутрішні запаси організму, в тому числі жир.

Тому, якщо ви з'їли сніданок, та ще й без голоду, а потім лягли на диван, то це ніяк не прискорить ваш метаболізм, а навпаки, уповільнить його. Щоб знизити вагу, необхідно пам'ятати про те, що кількість витрачених калорій повинна бути більше, ніж кількість споживаних.

Вівсянка, сер! Експерт розвінчала 5 популярних міфів про сніданок

Ілюстративне фото (pexels.com)

2. При пропущеному сніданку організм включає "режим голодування" і починає запасати калорії

Насправді, організм починає включати "режим голодування" тоді, коли людина починає ігнорувати саме голод. Тоді організм лякається, що поживні речовини перестануть надходити до нього, і при найближчому прийомі їжі починає просити більше, ніж потрібно для поточних потреб, щоб зробити запаси, у вигляді жирових відкладень на майбутнє.

Інша справа, коли їжа встигла перетравитися за ніч, то вранці до моменту сніданку виникає голод. Особливо це стосується любителів дієт, які не їдять після 18:00. У цьому випадку сніданок важливий, так як він як раз піде на угамування голоду. Але, якщо ви не відчуваєте голод вранці, не потрібно насильно запихати в себе їжу. Краще візьміть сніданок з собою, щоб поїсти тоді, коли ви зголодніли.


3. Вівсяні пластівці — це швидко, смачно та корисно

Фахівці в унісон говорять про корисні властивості вівсянки. Вважається, що вона обволікає стінки шлунка, полегшуючи перетравлення, а також вона багата різними поживними речовинами... Все правда. Але давайте розберемося, що розуміється під словом «вівсянка».

Багато хто, приходячи в магазин, не читають написи на упаковці і купують вівсяні пластівці швидкого приготування! Цей продукт якраз сприяє набору ваги і уповільнює перистальтику кишечника, заважаючи засвоєнню поживних речовин!

Під час обробки у вівсяних пластівців прибирають зовнішню оболонку, через що вони готуються швидше, а тому і швидше засвоюються організмом Зовнішня оболонка — клітковина — служить чистильником кишечника, але якщо її прибрати, то зерна втрачають корисність і перетворюються в швидкі вуглеводи, зловживання якими призводить до набору ваги. Також в пластівцях менше вітамінів, тому що основні вітаміни знаходяться саме в зовнішній оболонці. Інша справа, вівсяна крупа або геркулес — це ціле зерно з оболонкою, просто розплюснуте.

Вівсянка, сер! Експерт розвінчала 5 популярних міфів про сніданок

Ілюстративне фото (pexels.com)

4. Сніданок повинен бути щільним, щоб їжа довше перетравлювалася

Цю мету часто переслідують люди, у кого нормований графік, і обід — строго за розкладом. Вони хочуть відтягнути наступний прийом їжі. Але пам'ятайте, що прийом їжі без голоду, а також переїдання під час сніданку, є «зайвою» їжею для організму і сприяє набору ваги!

Правильніше включити в сніданок довгі вуглеводи у вигляді круп і додати трохи білка у вигляді м'яса, риби, птиці. Перетравлення такого сніданку забезпечує поступове надходження калорій в організм. А також можна взяти з собою перекус, щоб з'їсти його, як тільки відчуєте голод, і ефективно провести час до обіду.

5. Кава зранку допомагає прокинутися

Чи знайоме вам твердження: «Я не можу відмовитися від чашки кави на сніданок, для мене це — ритуал». Багатьом з ранку каву допомагає прокинутися. Однак необхідно знати, що кава не дає енергію. Вона активізує наявні у вас запаси енергії. Це все одно, що загнаного коня вдарити батогом. Він побіжить, але чи далеко?

У вас є свій резерв енергії на день. Щоб його поповнити, необхідно не кава, а контрастний душ, аеробне навантаження, вода і збалансоване харчування протягом дня. Дані процедури зарядять вас енергією на весь день.

Вівсянка, сер! Експерт розвінчала 5 популярних міфів про сніданок

Ілюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, що дієтолог Альбіна Комісарова розкрила правду про продукти, які, на думку більшості, сприяють набору ваги.

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