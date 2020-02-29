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Топ-5 истинных причин, почему ты не худеешь

Lite » Красота 29.02.2020 - 08:37
Топ-5 истинных причин, почему ты не худеешь
Иллюстративное фото: (unsplash.com)

Устранив хотя бы несколько из них, похудеть станет проще

Если вы уже пересмотрели свой рацион и узнали, как стать стройной в зрелом возрасте и сохранить при этом прекрасное самочувствие, то свежие данные от диетолога-нутрициолога помогут разобраться, почему похудение не всегда идет по плану и коварные килограммы не хотят нас покидать.

Специалист по правильному питанию Альбина Загривая составила список самых банальных и вместе с тем частых причин, которые препятствуют снижению веса.

1. Самое банальное - нет дефицита калорий. Если не считать калории, а определять на глаз, "я ем мало/только пп/питаюсь по меню из интернета" - значит есть риск не правильно определить навскидку найденное вами меню, которое может не соответствать поставленной цели. А если вы считаете калории, то насколько точно? Взвешиваете каждый прием? А ту порцию молока в кофе или конфету, которой угостил коллега, парочка глотков напитка у друга и так далее. Здесь необходима ювилирная точность.


Топ-5 истинных причин, почему ты не худеешь
Фото: (unsplash.com)

2. Слишком большой дефицит калорий - организм впадает в состояние стресса и борется за каждый грамм жира, когда в следующий раз нормально покормят непонятно, а жить как-то надо.

Топ-5 истинных причин, почему ты не худеешь
⠀Фото: (unsplash.com)

3. Отклонения от нормы в показателях здоровья (гормональные, дефициты витаминов и минералов - самые часто встречающиеся). Начинать необходимо с лечения и здорового питания, по мере выздоровления процесс похудения пойдет сам по себе, при соблюдении адекватного питания.

4. Не пьете достаточно воды. Жажда часто маскируется под голод, и правильно определять ее все же стоит научиться.

Топ-5 истинных причин, почему ты не худеешь

Фото: (unsplash.com)​​​​​​​


5. Психологическая причина. Здесь может быть множество различных вариантов и требуется детальная проработка всех сфер жизни человека. Первое, о чем стоит задуматься, почему вы оказались в таком положении, что вам нужно худеть, что этому поспособствовало (возможно, новая должность или развод, переезд в новое место, ссоры с родными - причем это могут быть не только отрицательные ситуации, но и как кажется на первый взгляд, положительные).

Топ-5 истинных причин, почему ты не худеешьФото: (unsplash.com)

Напомним, что ранее диетолог Елена Кален развенчала распространенные и укоренившиеся мифы о завтраке.

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