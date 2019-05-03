Краса по-українськи: топ-7 б'юті-правил від "Місіс Всесвіту" Юлії Гершун

Фото: Юлія Гершун (прес-служба)

Переможниця конкурсів краси розповіла про секрети свого квітучого зовнішнього вигляду

Меценат, телеведуча і володарка найпрестижніших нагород світових конкурсів краси Юлія Гершун живе в активному життєвому ритмі, встигаючи зробити 1000 та 1 справу. У 2018 році вона здобула перемогу на конкурсі "Місіс Всесвіт 2018", який проходив на Філіппінах.

При цьому 29-річна дівчина завжди виглядає карколомно. У чому ж секрет? Українська красуня розповіла РБК LITE про своїх б'юті-лайфхаки відмінної фігури і прекрасного самопочуття.

Здоров'я

Краса – це в першу чергу здоров'я, тому не варто нею нехтувати. У зв'язку з моїм дуже щільним графіком зйомок і конференцій, особливу увагу приділяю повноцінному відпочинку. Всім відомо, що саме під час сну наш організм повністю відновлює енергію. Я намагаюся не жертвувати сном, тому щоранку відчуваю прилив бадьорості і готова до нових звершень. Прокидаючись, починайте свій день з подяки світу. Вранці практикуйте вакуум живота, а також робіть самомасаж обличчя і тіла. Легка зарядка ще нікому не завадила. Відчувайте себе і завжди прислухайтеся до свого організму.

Харчування

Не дарма ж кажуть: "Ми – це те, що ми їмо". Організм потрібно насичувати поживними речовинами. Думаю, не варто пояснювати про шкоду фаст-фуду, солодких напоїв, борошняних виробів і т. д. Я віддаю перевагу роздільному харчуванню. Раціон повинен бути збалансованим і комфортним індивідуально для кожного. Особисто я проти дієт, вважаю, що вони тільки завдають шкоди організму. В основі проблеми зайвої ваги лежить психологічна проблема, напевно, ви не раз помічали, що людина після тижня голодування, знову додає у вазі. А ось правильне харчування – запорука легкості в тілі, шикарної фігури, молодості шкіри і гарного настрою.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Водний баланс

Обов'язково дотримуйтесь питного режиму. Нашому організму потрібна чиста вода, а не у вигляді чаю, кави або інших напоїв. Не бійтеся, що у вас з'являться набряки, визначте для своєї статури комфортну норму води в день. Якщо вам складно відразу почати вживати необхідну кількість рідини, поставте собі нагадування на протязі дня або встановіть спеціальний додаток на гаджети.

Фото: Юлія Гершун (прес-служба)

Фізичні навантаження

З самого дитинства я веду активний спосіб життя: художня гімнастика, балет, теніс, верхова їзда, вейкбординг, лижі та ін. Вважаю, що спорт – це must have нашого часу. Якщо вам не подобається займатися в тренажерному залі, виберіть те, що вам до душі – танці, стретчинг, йогу або пілатес, головне, робіть це систематично.

Фото: Юлія Гершун (прес-служба)

Натхнення

Невичерпне джерело натхнення – це подорожі. Зміна картинки завжди дає мені величезний позитивний заряд і свіжі ідеї. Музеї, театри, виставки, піші прогулянки старовинними вуличками, автентична кухня – саме так у вивченні культури інших народів, на стику історії народжуються мої нові проекти.

Любов до себе і щирий сміх – це два джерела сили, про які ми часто забуваємо в робочій рутині. Крім того, сміх сприяє зменшенню гормонів стресу і напруги, зміцнюється імунна система, а мозок отримує імпульси, що надають благотворний вплив на весь організм.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Догляд на висоті

У мене дуже насичений графік і часто заходи відбуваються в різних куточках світу, тому більшу частину часу я проводжу в дорозі або літаку. Не варто забувати про відновлення після перельоту, так як наш організм в цей час також відчуває стрес. Не забудьте подбати про зволоження шкіри і візьміть з собою патчі, тканинні або гідрогелеві маски і термальну воду.

Beauty-дні

Кожній дівчині варто влаштовувати собі дні краси: сходіть з подружкою на манікюр, зробіть догляд для волосся, відвідайте косметолога, оновити зачіску. Також не забудьте приділити увагу своєму тілу, не тільки в спортивному клубі, але і в спа кабінеті на процедурою обгортання або масажу. І, звичайно ж, не забувайте посміхатися і дякувати всесвіт за все, що ви відчуваєте.

Фото: Юлія Гершун (прес-служба)

Якщо ви почнете застосовувати ці правила, то відразу помітите, наскільки покращиться якість вашого життя. Робота над собою – це нелегка праця, але воно того варто, чи не так?

Нагадаємо, зірка "Орла і Решки" Аліна Астровська без макіяжу показала акне і розповіла про боротьбу з недоліками шкіри.

Ми також писали, що Маша Єфросиніна показала ефективну вправу, яка допоможе схуднути і зняти стрес.

А ще публікували 10 уроків краси ікони стилю Вікторії Бекхем.