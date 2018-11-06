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Топ-4 лайфхака, які допоможуть зберегти волосся у відмінному стані навіть взимку

Lite » Краса і здоров'я 06.11.2018 - 16:35
Фото: Колаж РБК-Україна
Фото: Колаж РБК-Україна

Експерти не рекомендують виходити на вулицю без шапки

Основним ворогом волосся взимку є контраст температур, який піддає шевелюру додатковому стресу. Щоб уникнути ламкості і сухості волосся, експерти радять слідувати декільком простим рекомендаціям, передає російське ЗМІ.

1. Носити шапку

Виходячи на мороз, необхідно завжди надягати шапку, навіть якщо без неї можна виглядати значно краще. Головні убори рятують коріння волосся і шкіру голови від переохолодження. А щоб зберегти зачіску об'ємною, можна використовувати спеціальні засоби для укладання.

Топ-4 лайфхака, які допоможуть зберегти волосся у відмінному стані навіть взимкуФото: (pxhere.com)

2. Не забувати про масла

Як правило, волосся піддається негативному впливу не тільки на вулиці, але і вдома. І виною тому - опалення. Сухе повітря здатне зробити таким же сухим волосся, тому необхідно обов'язково використовувати масла. Вони підживлюють локони всіма необхідними речовинами і стають більш гладкими.

3. Не виходити на вулицю відразу після гарячої укладки

Укладати волосся важливо хоча б за півгодини до того, як виходиш на вулицю: необхідно дати локонам охолонути після використання фена і прасок. В іншому випадку можна посилити негативний контраст температур.

Топ-4 лайфхака, які допоможуть зберегти волосся у відмінному стані навіть взимкуФото: (pxhere.com)

4. Тримати маску або кондиціонер довше, ніж зазвичай

Експерти радять наносити після миття бальзам і не змивати його трохи довше, ніж зазвичай, щоб посилити дію засобу і зробити захист волосся більш надійним.

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Відео: РБК-Україна

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