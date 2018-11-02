"Терпіння не пов'язано з любов'ю": психолог назвала важливу проблему у відносинах

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Замовчування проблем веде до руйнування особистості

Відомий психолог і гешальт-терапевт Марія Довгих пояснила, що терпіння до партнера в відносинах ніяк не пов'язано з любов'ю і турботою про себе. Про це вона написала у своєму особистому блозі.

Марія Довгих розповіла, що багато пар у відносинах замість того, щоб шукати компроміси в складних питаннях, часто просто довго терплять і такий підхід веде до сильного душевного болю.

"Часто в терапію клієнт приходить вже сильно перетерпівши. Так, що спочатку доводиться працювати з тим, щоб допомогти йому прийти в себе від больового шоку. Накопичення будь-якого почуття без можливості його виходу перетворює це почуття у біль. Навіть якщо ви збираєте ніжність, але не маєте можливості її висловити, терпіте – рано чи пізно вам стане боляче. Що ж говорити про грудки хворобливих переживань, які багато хто носить в собі з дитинства", – каже Марія.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Вона пояснила, що постійне терпіння того, що не подобається – це зусилля, а іноді навіть і насильство над собою. Крім того, психолог зазначила, що таке терпіння на знос ніяк не пов'язане з любов'ю до партнера або до самого себе.

"Люди, схильні довго і стійко терпіти – завжди користуються повагою за силу й відвагу, але зазвичай у них просто не було вибору. Їх змусили стати такими близькі люди і обставини", - зазначила психолог.

Вона пояснила, що витримуючи багато болю в дорослому житті, люди посилають собі сигнал "ти не заслуговуєш ніжності, турботи і любові" і таке послання дуже сильно впливає на життя людини, поступово руйнуючи її зсередини, роблячи її черствою, нечутливою і безрадісною.

"Коли є можливість помітити свою біль, поспівчувати собі, з'являється цінність себе і чутливість до себе. Себе відверто шкода. Все менше можеться терпіти без важливого приводу. Все більше розумієш, що заслуговуєш ніжності, турботи і любові", – написала Марія Довгих.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що психологи пояснили, чому люди не йдуть з нещасливих відносин.

А також розповідали про те, що фахівці пояснили, що заважає людині стати багатою.

Відео: РБК-Україна