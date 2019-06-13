Спорт перш за все! Сінді Кроуфорд показала, як підтримує себе у формі

53-річна знаменитість не розслабляється
Сінді Кроуфорд відома своєю пристрастю до здорового способу життя, правильного харчування і регулярних фізичних навантаженнь. Вона не раз зізнавалася, що саме вони є головними секретами її краси. І супермодель не має наміру зраджувати своїм принципам ні в будні, ні на відпочинку. Кілька годин тому вона довела це, опублікувавши у своєму мікроблозі короткий ролик. Кроуфорд займається з особистим тренером Сарою Хагаман. Знаменита красуня вперто робить випади, намагаючись контролювати дихання. Робота кипить на тлі мальовничого пляжного пейзажу, який, здавалося б, розслаблює, а не спонукає до дій. Свою струнку фігуру вона підкреслила яскраво-червоними легінсами і білим топом. "Ранкове тренування в Малібу", – написала вона.
Сінді Кроуфорд показала нове ранкове тренування (відео: instagram.com/cindycrawford)
Тренер знаменитої моделі була більш промовистою. Вона запостила те ж саме відео і написала розгорнутий надихаючий пост: "Так ми працюємо в середу. Ми тренуємося, щоб стати сильними, поліпшити кровообіг, з'єднатися з собою і оточенням. Та хей, якщо ми станемо трохи більш підтягнутими і стрункими, це теж працює! Я раджу вам зосередитися на своєму ЗДОРОВ'Ї, решта прийде з послідовністю і зусиллям".
Звичайно ж, шанувальники визнаної красуні не стали мовчати. Вони засипали Сінді зізнаннями в коханні і захопленням її стійкістю і стрункістю. Багато подякували за надихаючий приклад.
Сама Сінді також нещодавно висловилася з приводу свого віку і модельної кар'єри. Вона виступила на конференції, влаштованій порталом WWD, де дала відверті коментарі і відповіла на багато запитаннь шанувальників. Приміром, Сінді розповіла, що вважає важливим активну участь моделей за 50 в зйомках, в тому числі оголених. Таким чином, вони показують справжню красу зрілих жінок.
Також вона розповіла, що користується для підтримки свого зовнішнього вигляду найчастіше косметикою марки Meaningful Beauty, яку створила сама. Серед інших б'юті-правил: менше засмагати, не палити і не зловживати алкоголем.