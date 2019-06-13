Спорт прежде всего! Синди Кроуфорд показала, как поддерживает себя в форме

Синди Кроуфорд известна своей страстью к здоровому образу жизни, правильному питанию и регулярным физическим нагрузкам. Она не раз признавалась, что именно они являются главными секретами ее красоты. И супермодель не намерена изменять своим принципам ни в будни, ни на отдыхе. Несколько часов назад она доказала это, опубликовав в своем микроблоге короткий ролик. Кроуфорд занимается с личным тренером Сарой Хагаман. Знаменитая красавица упорно делает выпады с утяжелением в руках, стараясь контролировать дыхание. Работа кипит на фоне живописного пляжного пейзажа, который, казалось бы, расслабляет, а не побуждает к действиям. Свою стройную фигуру она подчеркнула ярко-красными легинсами и белым топом. "Утренняя тренировка в Малибу", – написала она.

Синди Кроуфорд показала новую утреннюю тренировку (видео: instagram.com/cindycrawford)

Тренер знаменитой модели была более красноречивой. Она запостила то же самое видео и написала развернутый вдохновляющий пост: "Так мы работаем в среду. Мы тренируемся, чтобы стать сильными, улучшить кровоток, соединиться с собой и окружением. И эй, если мы станем немного более подтянутыми и стройными, это тоже работает! Я советую вам с сосредоточиться на своем ЗДОРОВЬЕ, остальное придет с последовательностью и усилием".

Не проходит и дня, чтобы Синди не занялась спортом (фото: instagram.com/cindycrawford)

Конечно же, поклонники признанной красавицы не стали молчать. Они засыпали Синди признаниями в любви и восхищением ее стойкостью и стройностью. Многие поблагодарили за вдохновляющий пример.

Смузи и соки постоянно в меню красавицы (фото: instagram.com/cindycrawford)

Сама Синди также недавно высказалась по поводу своего возраста и модельной карьеры. Она выступила на конференции, устроенной порталом WWD, где дала откровенные комментарии и ответила на многие интересующие поклонников вопросы. К примеру, Синди рассказала, что считает важным активное участие моделей за 50 в съемках, в том числе обнаженных. Таким образом, они показывают истинную красоту зрелых женщин.

Красота требует ежедневных небольших усилий, уверена звезда (фото: instagram.com/cindycrawford)

Также она рассказала, что пользуется для поддержания своего внешнего вида чаще всего косметикой марки Meaningful Beauty, которую создала сама. Среди других бьюти-правил: меньше загорать, не курить и не злоупотреблять алкоголем.