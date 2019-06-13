Спорт прежде всего! Синди Кроуфорд показала, как поддерживает себя в форме

53-летняя знаменитость не расслабляется
Синди Кроуфорд известна своей страстью к здоровому образу жизни, правильному питанию и регулярным физическим нагрузкам. Она не раз признавалась, что именно они являются главными секретами ее красоты. И супермодель не намерена изменять своим принципам ни в будни, ни на отдыхе. Несколько часов назад она доказала это, опубликовав в своем микроблоге короткий ролик. Кроуфорд занимается с личным тренером Сарой Хагаман. Знаменитая красавица упорно делает выпады с утяжелением в руках, стараясь контролировать дыхание. Работа кипит на фоне живописного пляжного пейзажа, который, казалось бы, расслабляет, а не побуждает к действиям. Свою стройную фигуру она подчеркнула ярко-красными легинсами и белым топом. "Утренняя тренировка в Малибу", – написала она.
Синди Кроуфорд показала новую утреннюю тренировку (видео: instagram.com/cindycrawford)
Тренер знаменитой модели была более красноречивой. Она запостила то же самое видео и написала развернутый вдохновляющий пост: "Так мы работаем в среду. Мы тренируемся, чтобы стать сильными, улучшить кровоток, соединиться с собой и окружением. И эй, если мы станем немного более подтянутыми и стройными, это тоже работает! Я советую вам с сосредоточиться на своем ЗДОРОВЬЕ, остальное придет с последовательностью и усилием".
Конечно же, поклонники признанной красавицы не стали молчать. Они засыпали Синди признаниями в любви и восхищением ее стойкостью и стройностью. Многие поблагодарили за вдохновляющий пример.
Сама Синди также недавно высказалась по поводу своего возраста и модельной карьеры. Она выступила на конференции, устроенной порталом WWD, где дала откровенные комментарии и ответила на многие интересующие поклонников вопросы. К примеру, Синди рассказала, что считает важным активное участие моделей за 50 в съемках, в том числе обнаженных. Таким образом, они показывают истинную красоту зрелых женщин.
Также она рассказала, что пользуется для поддержания своего внешнего вида чаще всего косметикой марки Meaningful Beauty, которую создала сама. Среди других бьюти-правил: меньше загорать, не курить и не злоупотреблять алкоголем.