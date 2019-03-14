Королева стилю: 53-річна Сінді Кроуфорд підкорила фігурою в бузковому костюмі

Сінді Коуфорд і Клаудія Вієйра (фото: instagram.com/cindycrawford)

Супермодель в черговий раз довела, що у 53 можна виглядати на 30

Сінді Кроуфорд прилетіла з офіційним візитом до Португалії. Столицю теплої країни американська супермодель 90-х відвідала не просто так – тут відкрився бутік відомого годинного бренду OMEGA. Слід зазначити, що 53-річна Сінді Кроуфорд вже кілька років представляє цей бренд і є його "послом".

При цьому найбільше шанувальників привернув саме новий образ Кроуфорд, який вона обрала для презентації. А образ дійсно чудовий.

Так, для стильної появи перед камерами супермодель вибрала елегантний брючний костюм яскравого бузкового кольору. Штани-кльош злегка укорочені.

В тон наряду Кроуфорд вибрала блузку з китицями, а також закриті замшеві туфлі на високому каблуці також насиченого бузкового відтінку. В цілому fashion-образ вийшов дуже соковитий і свіжий. До речі, брючний костюм дуже вигідно підкреслює струнку фігуру моделі.

Сінді Коуфорд і Клаудія Вієйра (фото: instagram.com/cindycrawford)

До речі, на світському заході разом з Кроуфорд ще однією зірковою гостею була 40-річна португальська актриса Клаудія Вієйра.

Світська левиця вибрала білий комбінезон з масивними кишенями і чорними гудзиками. Взуття – двоколірні туфлі човники.

Сінді Коуфорд і Клаудія Вієйра (фото: instagram.com/claudiavieiraoficial)

Шанувальники супермоделі поспішили залишити свої відгуки. Безумовно, багато підкреслили, що Кроуфорд виглядає приголомшливо. Більше того, їй дуже пасує цей колір – він освіжає та омолоджує.

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