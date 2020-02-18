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Солістка KAZKA чесно розсекретила вага і поділилася методами схуднення

Lite » Краса 18.02.2020 - 14:57
Солістка KAZKA чесно розсекретила вага і поділилася методами схуднення
KAZKA (фото: instagram.com/kazka.band)

Алекскандра Зарицька розповіла, якими методами звикла худнути

Солістка групи KAZKA Олександра Зарицька - ефектна дівчина з пишними формами, які вона не соромиться демонструвати на вельми пікантних фото і закликає всіх до боді-позитиву. Вона може відкрито говорити на тему ваги і впевненості в собі, і вже стала прикладом для багатьох дівчат, як любити себе і приймати такою, яка ти є. В інтерв'ю для програми "Слава+", яка виходить на YouTube-каналі "Люкс ФМ", співачка зізналася, що зараз знаходиться в процесі схуднення, але робить це лише для того, щоб досягти своєї комфортної ваги і виснажувати себе не має наміру.

За словами Олександри, вона не любить своє тіло на 100 відсотків. Але це не стосується питання зайвої ваги, а є проблемою впевненості в собі, адже в гонитві за ідеалами, нав'язаними соцмережами і журналами, переважна більшість людей відчуває дискомфорт у власному тілі.

"Це проблема 99% людей – невпевненість у собі, гонка за ідеальним тілом", – зазначила Зарицька.

Солістка KAZKA чесно розсекретила вага і поділилася методами схуднення

KAZKA (фото: instagram.com/kazka.band)

"Мені, напевно, не потрібно ідеальне тіло. Мені треба відчувати себе комфорно. Мені треба знати, що я на біговій доріжці можу пройти годину, можу нормально позайматися і у мене не буде шаленої віддишки.Тому підтримувати себе дуже-дуже корисно", - пояснила дівчина.

Вона зізналася, що зараз працює над зниженням ваги. За словами артистки, її комфортна вага становить 80 кг і менше вона не важила ніколи. Співачка вирішила не называти свою теперішню вагу, але натякнула, що зараз віона "трохи більше".

Солістка KAZKA чесно розсекретила вага і поділилася методами схуднення
KAZKA (фото: instagram.com/kazka.band)

"Зараз я багато чого для цього роблю. Навіть цей процес схуднення, підтяжки тіла мені подобається, тому що я любою спорт. Різні СПА-процесуры, масаж – спокійно ставлюсь до болю (мені роблять доволі болючий масаж)", – розповіла Зарицька.

На думку артистки, нарешті настав час людей з нестандартною зовнішністю. "Ми живемо у світі, де можна бути будь-яким. Можна бути з веснянками, рудою і не фарбувати волосся. Це так круто і це зараз стає все більш популярним", – вважає вона.

Відео: YouTube/"Люкс ФМ"

Нагадаємо, що солістка KAZKA зробила визнання про те, що доводило її до сліз в дитинстві.

KAZKA анонсували вихід кліпу на спільну пісню BABY I’M OK зі швейцарським гуртом Kadebostany KAZKA представили кліп на саундтрек українського ромкоми "Побачення у Вегасі"
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