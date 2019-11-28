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Наздоганяє карма: солістка KAZKA зізналася, що доводило її до сліз в дитинстві

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.11.2019 - 16:17
Наздоганяє карма: солістка KAZKA зізналася, що доводило її до сліз в дитинстві
KAZKA (фото: instagram.com/kazka.band)

Зарицька поділилася не кращими спогадами з дитинства

Завдяки пісні "Плакала" група KAZKA здобула шалену популярність далеко за межами України. За лаштунками новорічного шоу "Привіт, 20-ті!", яке канал "Україна" покаже ввечері 31 грудня, солістка групи Олександра Зарицька зізналася, що не раз доводило її до сліз.

В ексклюзивному інтерв’ю журналістам каналу "Україна" солістка гурту "KAZKA" розповіла, чому раніше свято Нового року було для неї справжнім випробуванням:

"В дитинстві багато такого було, пам’ятаю, що на Новий рік дуже сильно плакала. Не знаю, чому. Напевне, мене карма зараз настигає з піснею "Плакала". Мені не подобалось, що ми йшли з батьками на ці феєрверки. Всі тусувалися, святкували, а у нас було таке, що о 12-ій батьки вже спали".

KAZKA — ПЛАКАЛА

Втім, теплі спогади з дитинства у Олександри пов’язані з творчістю:

"В садочку я була Сніжинка, як і всі. Але я дуже довго, років сім займалась танцями. І пам’ятаю, що на всі свята були у нас "чунга-чанга", маленькі "негренята" (але зараз це жахливо звучить), качечки… я більше з танців пам’ятаю", – розповіла солістка гурту "KAZKA" Олександра Заріцька за лаштунками святкового шоу "Привіт, 20-ті!".

Наздоганяє карма: солістка KAZKA зізналася, що доводило її до сліз в дитинстві

Група KAZKA (фото: ТК "Україна")

Нагадаємо, режисером-постановником святкового шоу "Привіт, 20-ті!" став Герман Ненов. Для кожного артиста команда проекту приготувала яскраві постановки. Глядачів чекають номери з використанням сучасних мультимедійних технологій доповненої реальності, масові постановки за участю понад півсотні людей. Багато номерів будуть дуже ризиковані й навіть небезпечні. Виробництвом грандіозного проекту займається компанія Star Media.

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Новини України KAZKAАлександра Зарицкая
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