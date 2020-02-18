Солистка KAZKA честно рассекретила вес и поделилась методами похудения

KAZKA (фото: instagram.com/kazka.band)

Алекскандра Зарицкая рассказала, какими методами привыкла худеть

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая - эффектная девушка с пышными формами, которые она не стесняется демонстрировать на весьма пикантных фото и призывает всех к боди-позитиву. Она может открыто говорить на тему веса и уверенности в себе, и уже стала примером для многих девушек, как любить себя и принимать такой, какая ты есть. В интервью для программы "Слава+", которая выходит на YouTube-канале "Люкс ФМ", певица призналась, что сейчас находится в процессе похудения, но делает это лишь для того, чтобы достичь своего комфортного веса и изнурять себя не намерена.



По словам Александры, она не любит свое тело на 100 процентов. Но это это не касается вопроса лишнего веса, а является проблемой уверенности в себе, ведь в погоне за идеалами, навязанными соцсетями и журналами, подавляющее большинство людей ощущают дискомфортвсобственном теле.

"Это проблема 99% людей – неуверенность в себе, гонка за идеальным телом", – отметила Зарицкая.

KAZKA (фото: instagram.com/kazka.band)

"Мне, наверное, не нужно идеальное тело. Мне надо чувствовать себя комфорно. Мне надо знать, что я на беговой дорожке могу пройти час, могу нормально позаниматся и у меня не будет бешенной отдышки. Поэтому подерживать себя очень-очень полезно", - пояснила девушка.



Она призналась, что сейчас работает над снижением веса. По признанию артистки, ее комфортный вес составляет 80 кг и меньше она не весила никогда. Певица предпочла не называть свій теперешний вес, но намекнула, что сейчас он "немного больше".



KAZKA (фото: instagram.com/kazka.band)

"Сейчас я много чего для этого делаю. Даже этот процесс похудения, подтяжки тела мне нравиться, потому что я любою спорт. Разные СПА-процесуры, массаж – спокойно отношусь к боли (мне делают довольно болезненный массаж)", – рассказала Зарицкая.



По мнению артистки, наконец-то пришло время людей с нестандартной внешностью. "Мы живем в мире, где можно быть любым. Можно быть с веснушками, рыжей и не красить волосы. Это так круто и это сейчас становится все более популярным", – считает она.

Видео: YouTube/"Люкс ФМ"



Напомним, что солистка KAZKA сделала признание о том, что доводило ее до слез в детстве.