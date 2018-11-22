Зберегти молодість після 30: топ-5 важливих б'юті-звичок

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Вони допоможуть зберегти шкіру максимально молодою надовго

На жаль, природа нещадна і після 30 наша шкіра вже не може залишатися такою ж свіжою і пружною, як раніше. До цього часу найчастіше шкірний покрив здоровий і еластичний у більшості жінок, але щоб після 30 зберегти привабливість, необхідно завчасно подбати про стан своєї шкіри. Варто засвоїти ці 5 важливих б'юті-звичок, пише ELLE.

Завжди використовуйте сонцезахисний крем

Запобігання зморшок починається з щоденного захисту від сонця, будь воно річним, зимовим або коли небо затягнуте хмарами. Непомітні оку сонячні промені прискорюють процес старіння на клітинному рівні, а також провокують появу пігментації і зморшок.

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Ніколи не пропускайте вечірній догляд

Підготовка шкіри до ночі — вкрай важливий етап, адже саме під час сну шкіра оновлюється на клітинному рівні. Тому засоби для вечірнього догляду проникають в шкіру глибше і дають більш помітні результати.

Робіть собі масаж обличчя

Легкий масаж можна проводити кожен раз, коли ви наносите продукт на шкіру. Це покращує кровообіг, стимулює лімфодренаж і пробуджує мускулатуру. Почніть з моменту вмивання, масажуючи обличчя круговими рухами.

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Эксфолюйте, але не надто

Надто глибока ексфоліація може порушити водно-жирову плівку шкіри, яка є природним захисним бар'єром. Таким чином ви робите шкіру ще більш чутливою і підвладною зовнішнім подразникам. Не робіть ексфоліацію частіше 3 разів на тиждень, а після процедури завжди наносьте зволожуючий засіб.

Не забувайте про шию, декольте і руках

Територія ніжної шкіри починається з грудей і закінчується біля коренів волосся. Догляд за всією цією зоною має бути в ідеалі однаковим.

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Нагадаємо, раніше ми писали, як виглядати молодше за допомогою макіяжу. Знаючи певні трюки, повернути час назад може бути так само просто, як відкрити косметичку.

Також ми публікували топ-5 способів, які допоможуть позбутися від зимового лущення шкіри. Експерти рекомендують використовувати пілінги два рази на тиждень.

До речі, Michelle Andrade назвала свої топ-5 б'юті-засобів по догляду взимку. 21-річна виконавиця розповіла, які саме засоби дозволяють їй зберігати молодість і красу навіть в саму холодну пору.

Відео: РБК-Україна