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"Скажете мені спасибі": Аніта Луценко показала антицелюлітну вправу (відео)

Lite » Краса 12.06.2019 - 12:26
"Скажете мені спасибі": Аніта Луценко показала антицелюлітну вправу (відео)
Аніта Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Результат, за словами Луценко, не змусить себе довго чекати

Аніта Луценко порадувала шанувальників новим корисним відео, показавши вправу спеціально для "сезону купальників". Так, відома українська фітнес-тренер показала одну з ефективних вправ, яка допоможе позбутися від целюліту - "апельсинової корочки" на стегнах. Більше того, Луценко підкреслює, що вже через пару тижнів результат буде видно!

Вправу фітнес-тренер жартома назвала "хвилинкою", так як для її виконання дійсно багато часу не потрібно.

Луценко пояснює, що спочатку потрібно стати в планку, а потім робити кроки вперед – до рук, якими ви упираєтеся в підлогу. Далі слід потягнути м'язи спини. Таке тренування дасть наступний ефект: "подовжені м'язи ніг, прес, тонус ніг, антицелюліт, розправлення плечей, розтяжка!" – пише Аніта.

"Покращується кровообіг в області тазу, а це означає - менше прояв целюліту", - пише Аніта в коментарях.

Що стосується кількості – 10 разів 3 підходи.

"І через день, і через 2 тижні ви скажете мені спасибі, так як ефект буде реально помітний!" – обіцяє Луценко.

Відео: instagram.com/anitasporty

Шанувальники Аніти поспішили прокоментувати її нове відео:

  • "Подивилася, зробила. Тягне під колінами. От ви гарно робите, а я як баба яга на старті перед забігом за Іванушкою, ось тільки сумнівається, з якої ноги стартанути"
  • "Вже говоримо Спасибі, фея спорту і краси"
  • "Вже "спасибі" за саму вправу!"
  • "Дякую. Не буду відкладати на потім, а сьогодні і почну"
  • "Знаю цю вправу!) Спасибі, Аніта - кудесниця стрункості і краси Ви наша"
  • "Це так важко))"
  • "Те, що потрібно зараз, якщо б ще хтось змушував кожен день мене це робити)) Лінь народилася перша"

&quot;Скажете мені спасибі&quot;: Аніта Луценко показала антицелюлітну вправу (відео)&quot;Скажете мені спасибі&quot;: Аніта Луценко показала антицелюлітну вправу (відео)

Скріншот коментарів: instagram.com/anitasporty

&quot;Скажете мені спасибі&quot;: Аніта Луценко показала антицелюлітну вправу (відео)

Струнка Аніта Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Нагадаємо, Аніта Луценко показала ефективну вправу для плоского животика.

Також Луценко детально пояснила, як правильно розрахувати норму кілокалорій на день. Вона опублікувала докладні формули для індивідуального розрахунку показників.

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