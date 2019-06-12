"Скажете мені спасибі": Аніта Луценко показала антицелюлітну вправу (відео)

Результат, за словами Луценко, не змусить себе довго чекати
Аніта Луценко порадувала шанувальників новим корисним відео, показавши вправу спеціально для "сезону купальників". Так, відома українська фітнес-тренер показала одну з ефективних вправ, яка допоможе позбутися від целюліту - "апельсинової корочки" на стегнах. Більше того, Луценко підкреслює, що вже через пару тижнів результат буде видно!
Вправу фітнес-тренер жартома назвала "хвилинкою", так як для її виконання дійсно багато часу не потрібно.
Луценко пояснює, що спочатку потрібно стати в планку, а потім робити кроки вперед – до рук, якими ви упираєтеся в підлогу. Далі слід потягнути м'язи спини. Таке тренування дасть наступний ефект: "подовжені м'язи ніг, прес, тонус ніг, антицелюліт, розправлення плечей, розтяжка!" – пише Аніта.
"Покращується кровообіг в області тазу, а це означає - менше прояв целюліту", - пише Аніта в коментарях.
Що стосується кількості – 10 разів 3 підходи.
"І через день, і через 2 тижні ви скажете мені спасибі, так як ефект буде реально помітний!" – обіцяє Луценко.
Відео: instagram.com/anitasporty
Шанувальники Аніти поспішили прокоментувати її нове відео:
Скріншот коментарів: instagram.com/anitasporty
Струнка Аніта Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)
Нагадаємо, Аніта Луценко показала ефективну вправу для плоского животика.
Також Луценко детально пояснила, як правильно розрахувати норму кілокалорій на день. Вона опублікувала докладні формули для індивідуального розрахунку показників.