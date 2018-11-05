Що з'їсти, щоб схуднути: топ-8 продуктів для зниження ваги

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Однак навіть при їх споживанні необхідно не забувати про фізичне навантаження

Багато людей хочуть знати, що варто обов'язково вживати в їжу для боротьби із зайвою вагою. Експерти назвали 8 продуктів, які спалюють жир та допомагають схуднути, пише "Медикфорум".

Проте зазначимо, що при такому харчуванні обов'язково треба виконувати також фізичні вправи.



Першим продуктом, який варто вживати для зниження ваги, назвали зелений чай. У цьому напої містяться катехіни, які прискорюють метаболізм і швидкість спалювання жиру печінкою.

Фото: зелений чай (pixabay.com)

Другим продуктом, що впливає на вагу людини, є лосось. У ньому міститься Омега-3. Також бажаючим схуднути необхідно ввести в свій раціон яблука і груші. В них містяться флавоноїди, що впливають на спалювання жиру.



У боротьбі із зайвою вагою допоможуть і насіння льону. В них містяться лігнани, які знижують індекс маси тіла і допомагають у боротьбі з ожирінням. При вживанні людиною вишні за рахунок гормону мелатоніну налагодиться здоровий сон - а для підтримки нормальної ваги людині потрібно добре висипатися.



В свій раціон фахівці радять також ввести неочищений рис, цибулю і часник, що мають у своєму складі алліцин для контролю накопичення жиру в людському організмі, куркуму, морські водорості і гострий перець.

Фото: цибулю і часник (pixabay.com)

Проте одне лише правильне харчування може не дати видимого ефекту зниження ваги. Паралельно потрібно займатися фізичними вправами і більше рухатися.

Нагадаємо, дієтолог розповіла, що може статися при зловживанні молочними продуктами. Експерт стверджує, що при зловживанні молочними продуктами в організм потрапляє дуже багато кальцію, який негативно позначається на роботі щитовидної залози.

Раніше дієтолог пояснила, як правильно перекусувати.

Ми також писали про те, що доктор Володимир Туровський склав топ-7 причин, чому не йде вагу. Останні наукові дані показують, що причиною є певні біохімічні процеси, що відбуваються в організмі.

Відео: РБК-Україна