ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вагітна Ешлі Грем демонструє пишні форми у відвертій сукні

Lite » Мода 25.09.2019 - 21:33
Вагітна Ешлі Грем демонструє пишні форми у відвертій сукні
Ешлі Грем (фото: instagram.com/ashleygraham)

31-річна модель порадувала новими гарячими фото

Ешлі Грем, що не так давно оголосила про свою вагітність, не стала відмовляти собі у відвертих вбраннях. Дівчина робить один за одним яскраві виходи, радуючи всіх шанувальників своїх знаменитих форм. Вона вже встигла, мабуть, приміряти плаття всіх відтінків – від яскраво-червоного до гірчичного. Найбільш пікантні образи пишнотілої красуні можна побачити тут.

Вагітна Ешлі Грем демонструє пишні форми у відвертій сукніВагітна Ешлі Грем демонструє пишні форми у відвертій сукніЕшлі Грем обожнює спокусливі кадри (фото: instagram.com/ashleygraham)

А нещодавно Ешлі представила черговий спокусливий наряд – сексуальне плаття оливкового кольору, яке призбиране з боків і облягає по всій довжині. Завдяки крою воно підкреслило животик, а також розкішні груди пишнотілої моделі. Доповнили його золоті ланцюжки з підвісками, а також сережки-кільця. Волосся вона зібрала у високий хвіст, а макіяж зробила з зухвалими стрілками. Виглядала майбутня мама кокетливо і стильно.Вагітна Ешлі Грем демонструє пишні форми у відвертій сукніЕшлі в новому образі (фото: instagram.com/ashleygraham)

На фото, які Грем опублікувала у себе на сторінці, вона прийняла відверті пози, ще більше демонструючи всі вигини і форми. Таким нехитрим чином вона оголосила про знижки на своєму сайті. До речі, нещодавно вона натякнула шанувальникам, що дуже втомилася. І судячи по сторінці, яка стала рідше оновлюватися, так воно і є.

Вагітна Ешлі Грем демонструє пишні форми у відвертій сукніЕшлі Грем (фото: instagram.com/ashleygraham)

По всій видимості, Ешлі хоче більше часу присвячувати собі, родині і малюкові. Секретами гарного самопочуття майбутня мама також ділиться: вона регулярно займається йогою, робить розтяжку, також влаштовує собі "вітамінні" дні з зеленими коктейлями.

Вагітна Ешлі Грем демонструє пишні форми у відвертій сукніСалати і зелені коктейлі – "фуд-дивацтва" вагітної Ешлі (фото: instagram.com/ashleygraham)

Цікаво, що модель відзначила особливу тягу до корисних продуктів, що з'явилася саме під час вагітності. Вона повідомила про це фоловерам у своєму мікроблозі: "Хто знав, що ця тяга до салату буде настільки сильною, що я забуду, як це – жадати макарони з сиром?", – з властивим їй гумором написала зірка.

Напівгола в магазині: Емілі Ратаковскі показала досконале тіло в мереживній білизні Східна спокусниця: Белла Хадід захоплює сексуальною фігурою у відвертому вбранні
Новини України модельактриса
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся