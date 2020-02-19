Як зробити волосся блискучими і шовковистим: поради дерматолога

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Також експерт радить кілька масок для волосся

Всі дівчата мріють про красиве і доглянуте волосся. Однак дорогі шампуні та маски, як і професійні салонні процедури не завжди дають бажаного результату. У програмі «Ранок з Україною», яка виходить у будні о 6:30 на каналі «Україна», розкрили дієвий спосіб, як повернути блиск волоссю.

Тьмяність, випадіння, рідке волосся – майже кожна дівчина стикалась з такими явищами. Допомогти повернути шевелюрі здоровий вигляд здатне скрабування. Зараз така процедура в салоні коштує від 1500 грн, але робити її можна і вдома майже задарма. Як ми очищаємо шкіру обличчя від ороговілих частинок, так дерматолог радить робити й для шкіри голови.

«Скрабування використовують для додаткового очищення й оновлення шкіри голови, наприклад, з ціллю стимуляції росту нового волосся. Шкіри досить багато, іноді зачатки просто не можуть пробитися через те, що в нас багато різноманітних нашаровувань на шкірі – тобто рогового шару більше, ніж потрібно», – пояснює дерматолог Тетяна Кобець у програмі «Ранок з Україною».

Як тільки ми скрабуємо шкіру голови, кров циркулює краще. Як наслідок – волосся м’яке, блискуче, ще й пришвидшується ріст. Утім, будь-які серйозні механічні процедури, такі як скрабування, часто проводити не слід – у жодному разі не можна робити її щодня.

Зі скрабами перестаратися не варто (ілюстративне фото: unsplash.com/@element5digital)

Якщо скраб магазинний або салонний, потрібно звернути увагу на його склад – у ньому не повинно бути кислот і ретинолу, адже вони можуть викликати алергію.

«Надто часте використання таких засобів може призвести до пересушування шкіри, до додаткового лущення, зв’язаного з пілінговим процесом при нанесенні кислоти», – каже дерматолог.

Утім, робити таку процедуру можна вдома – і цілком безпечно. Для зміцнення волосся підійде маска з сіллю та медом. Для неї слід взяти 4 чайні ложки дрібно перемеленої морської солі, додавши 2 чайні ложки меду. Суміш перемішати до однорідної маси, наносити на шкіру голови від затилкової частини до маківки – знизу доверху, бо ороговілі лусочки розташовані від маківки донизу голови. Після 5-7 хвилин скраб слід змити шампунем не менше трьох разів. Таке скрабування можна робити не частіше, як раз на тиждень.

Натуропат Вікторія Зубицька радить використовувати мелену каву. До 2 столових ложок кави додати по 1 чайній ложці меду та соку лимона, а також 1 яєчний жовток. Після скрабування треба витримати 15-20 хвилин і змити шампунем не менше трьох разів. Також після кожної процедури слід наносити кондиціонер і олію для волосся.