Як закохати в себе чоловіка: психолог дала робочу пораду

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Не менш важливо жінці самій бути впевненою у своїй красі

Ведуча каналу «Україна», психолог Наталія Холоденко у програмі «Зірковий шлях» розповіла, які жінки легше завойовують увагу і любов чоловіків. І чому так відбувається.

Багато жінок впевнені, для партнера головне - красива зовнішність. Якщо в обраниці чоловіка довгі ноги, великі груди і пухкі губи, значить, саме цим вона його і взяла. Але зірковий психолог Наталія Холоденко має іншу точку зору з приводу цього.

«Для чоловіків зовнішність - це як для жінок гроші. Тобто якщо він їздить на класній машині, то автоматично вже більше подобається жінці. Тому, якщо жінка підходить під його розуміння краси, вона завжди буде привертати увагу, чоловік завжди буде ставитися до неї з великим інтересом, - сказала психолог на каналі «Україна». - Але є певна хитрість для жінок: подобаються не ті жінки, які об'єктивно красиві, а ті, які самі собі поставили цей діагноз - я красива. Ось вона сама так вирішила і в це вірить. І тоді вона саме це транслює. І чоловіки вірять».

Наталія Холоденко (фото: прес-служба)

Жінки часто привертають увагу тих чоловіків, які їм не подобаються. Як же опинитися у полі зору саме того єдиного, з ким хочеться мати серйозні стосунки, психолог дала наступну пораду.

«Якщо ви вважаєте, що він кращий, і вам хочеться бути тільки з ним, то повторіть собі кілька разів: «Він непоганий, але я теж нічого, - порадила психолог у програмі «Зірковий шлях». - Варіант «Ваня, я ваша навіки» не працює. Потрібно не забувати про те, що нас любить наша печінка, наше серце, наш шлунок, наші легені. Це треба теж цінувати і створювати свято любові до себе».

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