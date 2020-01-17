ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Як відновити пошкоджене волосся: ефективні та недорогі способи

Lite » Краса 17.01.2020 - 08:37
Як відновити пошкоджене волосся: ефективні та недорогі способи
Ілюстративне фото (pexels.com)

Б'юті-блогер поділилася перевіреними і дієвими порадами

Багато дівчат в гонитві за красою сильно ушкоджують волосся і потім не знають, як повернути йому колишню красу. Б'юті-блогер Ірина Шарк, яка раніше розкрила секрети краси східних жінок, поділилася на своїй сторінці в Instagram ефективними і доступними способами, як відновити вбите волосся і відростити шовковисте, блискуче, а головне здорове в домашніх умовах.⠀

Багато з них вона не випробувала на собі і залишилася задоволена результатом.

Харчування⠀

Головний будівельний елемент волосся це білок. У вашому раціоні обов'язково має бути риба, яйця, м'ясні продукти, в загальному продукти багаті білком. Важливо, щоб в раціоні були жирні кислоти, вітаміни А і Е, цинк.

Як відновити пошкоджене волосся: ефективні та недорогі способи

Ілюстративне фото: (pexels.com)

Маски і скраби для волосся.

Я сама колись втратила розкішне волосся через сироїдіння. І потім наполегливо його відновлювала, в тому числі і моїми масками. Правильно підібраний склад активних речовин дуже круто працює.

Дарсонвалізація.

Проводиться за допомогою апарату дарсонваль. Цей апарат виробляє імпульсні струми, які впливають на нервові закінчення, дрібні судини, сальні залози і лімфатичну систему, тим самим сприяє пробудженню волосяних цибулин. А це у свою чергу сприяє росту волосся і зупиняє його випадання.


Самомасаж голови

Регулярний масаж це дуже дієвий спосіб відростити волосся. Робіть масаж легкими круговими рухами подушечками пальців, починаючи за вухами і рухаючись вгору. Такий масаж поліпшить кровопостачання і "розворушить" колаген в області волосяного покриву. Перед сном така процедура допоможе ще і зняти стрес.

Як відновити пошкоджене волосся: ефективні та недорогі способи

Ілюстративне фото: (pexels.com)

Мезороллер

Напевно, всі вже чули про нього. Вважається, що використання мезороллера альтернативна методика проведення ін'єкційної мезотерапії. Дія мезороллера стимулює капілярний кровообіг і клітинний обмін. Після нього вітамінні комплекси працюють набагато краще.

Як відновити пошкоджене волосся: ефективні та недорогі способи

Ілюстративне фото: (pexels.com)

Раніше б'юті-блогер Ірина Шарк розповіла, як приготувати просту маску "два в одному", яка зміцнить волосся і додасть йому блиск, а також поліпшить шкіру обличчя.

Як правильно очистити шкіру від макіяжу: покроковий урок від Маші Єфросиніної (відео) Топ-5 міфів, які заважають вам відростити довге волосся
Новини України волосыкрасота
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся