Як за 7 хвилин розпізнати свою половинку: поради експерта «Одруження наосліп»

Психолог Ірина Кириченко (фото: 1+1)

В Україні прокидається все більший інтерес до швидких побачень

В України та в усьому світі вже давно популярні формати Speed dating (швидкі побачення), на яких можна зустріти свою другу половинку. Чоловікам та жінкам надається до 10 хвилин на знайомство, і за цей час їм потрібно зрозуміти, чи хочуть вони побачитись вдруге. Так, у найромантичніший тиждень цієї зими психолог проекту «Одруження наосліп» (телеканал «1+1») Ірина Кириченко відвідала один з таких клубів, щоб дати учасникам кілька корисних порад.

Більшість чоловіків та жінок приходять на швидкі побачення заради того, щоб знайти свою другу половинку, проте не завжди знають, як це правильно робити. Ірина Кириченко розповіла, як усього за 7 хвилин зрозуміти, наскільки людина вам підходить. Психолог стверджує, що на першому побачені розпізнати свою половинку дуже складно, але взаємна симпатія може виникнути, якщо знати, як себе поводити.

№1 У вас не буде другого шансу справити перше враження

На першому побаченні важливо продемонструвати свої найкращі якості, щоб у людини виникло бажання зустрітися ще раз. Наприклад, в одному з епізодів «Одруження наосліп», який незабаром вийде на телеканалі «1+1», був показовий приклад. На проект прийшов фітнес-тренер, який в житті одразу привертає увагу: привабливий, харизматичний, користується популярністю у жінок. Але на весілля він одягнув костюм, який на 2 розміри більший, ніж підходить, адже позичив його у брата. Нареченій чоловік не сподобався, проте, через те, що вони жили в одному будинку, у нього був шанс все виправити. В реальному житті у вас не буде другого шансу, аби справити перше враження, тож дивіться, щоб костюм гарно сидів.

№2 Впевненість в собі

Дуже важливо, у якому ви стані ви приходите на побачення. Ви маєте бути розслаблені та впевнені у собі, адже страх блокує всі ваші сильні якості. Потрібно сприймати побачення, як досвід, та не ставитись до нього, як до іспиту, від якого залежить життя. І пам’ятайте, навіть якщо другого побачення не відбудеться, то це зовсім не означає, що ви нікому більше не сподобаєтесь.

№3 Критерії пошуку

Для того, щоб обрати другу половинку, важливо чітко розуміти, яку людину ви хочете бачити поруч із собою. Якщо ви знаєте, хто вам потрібен, то обираєте серед тих людей, які відповідають критеріям, всі інші люди просто відсіюються. Якщо ви не маєте чіткого переліку характеристик, то буде багато розчарувань та розставань.

№4 Цікавтеся своїм партнером

Коли ви на першому побаченні, то маєте визначити, яка перед вами мета – прорекламувати себе чи дізнатися про людину, яка навпроти вас. Коли ми хочемо зрозуміти, чим живе інша людина, які має цінності, чим цікавиться, то задаємо питання. Так ви розумієте, чи хочете бачити цю людину вдруге. Якщо ви більше рекламуєте себе, то це частіше відштовхує, бо є відчуття, що людина вам не цікава.

№5 Друге побачення в той же день

Якщо на швидкому побаченні ви сподобались одне одному, то краще в цей самий вечір продовжити зустріч, поки емоції ще не вщухли, і є бажання краще впізнати людину. Ймовірність зробити другий крок та побудувати стосунки у такому випадку вища, аніж якщо пара вирішить відкласти наступну зустріч.

Ще більше порад від психолога Ірини Кириченко про те, як побудувати міцні стосунки, дивіться кожного вівторка в проекті «Одруження наосліп» У новому випуску у пошуках кохання на реаліті-шоу прийде справжній естет, успішний лікар-стоматолог, який навчався у Нью-Йорку та шукає гарну, розумну дівчину. Проаналізувавши запити героя, практикуючий психолог Ірина Кириченко і лайф-коуч Даніель Салем - вирішили, що найкраще чоловіку підійде відома блогерка Олена. А от чи зможе, на перший погляд, ідеальна пара побудувати стосунки, глядачі побачать вже сьогодні о 22:45 на телеканалі «1+1».