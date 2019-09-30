Розсипи золота, елементи пірсингу і накладні вилиці: найбільш незвичайні мейк-ап тренди Тижня моди в Парижі

Тиждень моди в Парижі, що проходить у столиці Франції з 24-го по 1-е жовтня – яскраве завершення низки модних віків. "На закуску" зазвичай залишаються гіганти індустрії, включаючи Celine, Valentino, LVMH, Balenciaga, Valentino, Christian Dior і Chanel. Своє бачення сезону весна-літо 2020 в колекціях виражають кращі дизайнери, а над б'юті-стороною питання трудяться кращі візажисти.

Белла Хадід на показі MUGLER (фото: instagram.com/ingegrognard)

У цьому році на подіумах були представлені як нейтральні види макіяжу, так і креативні. І хоча натуральні фарби і максимальний nude явно переміг, без експериментів також не обійшлося. Вивчаємо незвичайні мейк-ап-тренди, які запропонували візажисти паризького Тижня моди на майбутній весенее-літній сезон.

Максимум золота

Золото і різні варіації його нанесення вже кілька років – головний тренд усіх подіумів. В цьому році візажисти запропонували використовувати золоті блискітки для створення графічних стрілок, наносити на все віко і навіть на брови. Саме в такому вигляді постали моделі на шоу Valentino. Зрозуміло, над ними попрацювала головна любителька золотого сяйва – одна з найвпливовіших візажисток в світі Пет Макграт. А Пітер Філіпс для показу Dries Van Noten вирішив зробити акцент на золотих губах.

Чим більше золота, тим краще (фото: instagram.com/maisonvalentino; instagram.com/peterphilipsmakeup)

Пет Макграт для Valentino (фото: instagram.com/patmcgrathreal)

Пірсинг

Вже згаданий Пітер Філіпс – креативний директор по макіяжу Dior – обожнює додавати образів родзинку. На обличчях його моделей розквітають квіти, палають всі можливі фарби, з'являються несподівані контрастні штрихи і аплікації. На Тижні моди в Парижі він вирішив поекспериментувати з намистинами, що імітують пірсинг. Майстер поставив їх в куточках губ і очей дівчат. У поєднанні з нейтральними фарбами макіяжу й екстравагантними вбраннями Dries Van Noten вийшло неймовірно стильно!

Пітер Філіпс вирішив поекспериментувати з пірсингом (фото: instagram.com/peterphilipsmakeup)

Рум'яна від очей

Показ Thom Browne став справжньою виставою, а наряди моделей поєднували в собі найрізноманітніші стилі. Багатошаровість вбрання, високі перуки, фата і макіяж з товстим шаром пудри і яскравим рум'янцем. Він, до речі, був нанесений незвичайним чином. Візажисти змістили його з звичних "яблучок" щік прямо під очі. Рожеве розтушовування починалася прямо від повік (а деколи переходило на все віко), що надавало вигляду моделей якусь зворушливість і свіжість.

Переборщити з рум'янами в новому сезоні буде складно (фото: instagram.com/thombrowneny)

Видатні вилиці

Balenciaga люблять дивувати. У цьому сезоні і з допомогою макіяжу. Для весняно-літнього шоу візажисти створили образи дещо похмурі, але такі, що запам'ятовуються. Макіяж в нейтральних тонах, з легкими smoky у фіолетовому відтінку і виразними вилицями приміряли практично всі моделі. На деяких з них вилиці і зовсім виглядали, як накладні. До речі, у показі, крім моделей, взяла участь також і Рената Литвинова. Відомий режисер і Демна Гвасалия – давні друзі.

Виразні вилиці на Balenciaga (фото: instagram.com/balenciaga)