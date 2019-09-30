Россыпи золота, элементы пирсинга и накладные скулы: самые необычные мейк-ап тренды Недели моды в Париже

Неделя моды в Париже, которая проходит в столице Франции с 24-го по 1-е октября – яркое завершение череды модных виков. "На закуску" обычно остаются гиганты индустрии, включая Celine, Valentino, LVMH, Balenciaga, Valentino, Christian Dior и Chanel. Свое видение сезона весна-лето 2020 в коллекциях выражают лучшие дизайнеры, а над бьюти-стороной вопроса трудятся лучшие визажисты.

Белла Хадид на показе MUGLER (фото: instagram.com/ingegrognard)

В этом году на подиумах были представлены как самые нейтральные виды макияжа, так и креативные. И хотя натуральные краски и максимальный nude явно победил, без экспериментов также не обошлось. Изучаем самые необычные мейк-ап-тренды, которые предложили визажисты парижской Недели моды на будущий весенее-летний сезон.

Максимум золота

Золото и разные вариации его нанесения уже несколько лет – главный тренд всех подиумов. В этом году визажисты предложили использовать золотые блестки для создания графичных стрелок, наносить на все веко и даже на брови. Именно в таком виде предстали модели на шоу Valentino. Разумеется, над ними поработала главная любительница золотого сияния – одна из самых влиятельных визажисток в мире Пэт Макграт. А Питер Филипс для показа Dries Van Noten решил сделать акцент на золотых губах.

Чем больше золота, тем лучше (фото: instagram.com/maisonvalentino; instagram.com/peterphilipsmakeup)

Пэт Макграт для Valentino (фото: instagram.com/patmcgrathreal)

Пирсинг

Уже упомянутый Питер Филипс – креативный директор по макияжу Dior – обожает добавлять образам изюминку. На лицах его моделей расцветают цветы, пылают все возможные краски, появляются неожиданные контрастные штрихи и аппликации. На Неделе моды в Париже он решил поэкспериментировать с бусинами, имитирующими пирсинг. Мастер поставил их в уголках губ и глаз девушек. В сочетании с нейтральными красками макияжа и экстравагантными нарядами Dries Van Noten получилось невероятно стильно!

Питер Филипс решил поэкспериментировать с пирсингом (фото: instagram.com/peterphilipsmakeup)

Румяна от глаз

Показ Thom Browne стал настоящим представлением, а наряды моделей сочетали в себе самые разнообразные стили. Многослойность юбок, высокие парики, фата и макияж с толстым слоем пудры и ярким румянцем. Он, к слову, был нанесен необычным образом. Визажисты сместили его с привычных "яблочек" щек прямо под глаза. Розовая растушевка начиналась прямо от век (а порой переходила на все веко), что придавало облику моделей некую трогательность и свежесть.

Переборщить с румянами в новом сезоне будет сложно (фото: instagram.com/thombrowneny)

Выдающиеся скулы

Balenciaga любят удивлять. В этом сезоне и с помощью макияжа. Для весенне-летнего шоу визажисты создали образы несколько мрачные, но запоминающиеся. Макияж в нейтральных тонах, с легкими smoky в фиолетовом оттенке и выразительными скулами примерили практически все модели. На некоторых из них скулы и вовсе выглядели, как накладные. К слову, в показе, помимо моделей, приняла участие также и Рената Литвинова. Известный режиссер и Демна Гвасалия – давние друзья.

Выразительные скулы на Balenciaga (фото: instagram.com/balenciaga)