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Вії-пір'я: головний б'юті-тренд Тижня високої моди продовжує підкорювати світ

Lite » Мода 30.01.2019 - 17:41
Вії-пір'я: головний б'юті-тренд Тижня високої моди продовжує підкорювати світ
Вії-пір'я (фото: instagram.com/MaisonValentino)

Різнокольорові вії-пір'я від Пет Макграт стали найбільш обговорюваним трендом нового сезону

Паризький Тиждень високої моди залишився позаду, але бурхливі обговорення кутюрних показів в мережі не вщухають. Одним з найяскравіших, без сумніву, стало шоу Valentino.

Поряд з розкішними яскравими сукнями від П'єрпаоло Піччолі, які викликали справжній захват фешиоманів, не менше овацій зібрав і макіяж моделей, над яким працювала відома візажистка Пет Макграт. Так, накладні вії-пір'я в тон нарядам, які зробили дівчат схожими на казкових фей, вже стали одним з найбільш обговорюваних б'юті-трендів. І шум навколо них не вщухає.

Вії-пір'я

Накладні вії-пір'я

Накладні вії-пір'я — головний б'юті-тренд нового сезону (фото: instagram.com/MaisonValentino)

Мережу буквально "підірвали" захоплені коментарі, які досі залишають під постами шанувальники бренду, то і діло з'являються нові репости і фешн-ілюстрації з показу.

Вії-пір'я: головний б'юті-тренд Тижня високої моди продовжує підкорювати світ

Вітторія Черетти

Італійська модель Вітторія Черетті на показі Valentino (фото: instagram.com/MaisonValentino)

Технікою створення свого макіяжу Пет не приховувала, щедро ділячись з підписниками кадрами і відео з бекстейджу показу. Так, в якості основи вона зробила один шар густо накладних вій, пропрацювала лінію росту вугільно-чорним олівцем, що додало погляду глибину, а потім вже окремо кріпила пір'я.

Відео: instagram.com/PatMcGrathReal

Незважаючи на об'єм, такі вії виглядають ніжно, легко, жіночно і романтично. Що ж, в реальному житті цей тренд навряд чи вдасться застосувати. Але на тематичних вечірках, б'юті- і фешн-зйомки він точно з'явиться ще не раз!

До речі, свою любов до б'юті-образів Пет висловили і моделі, яким пощастило приміряти вії. "Спасибі за цю магію", "Я щаслива стати частиною цього шоу", – не могли стримати захоплення Наталія Водянова, Кайя Гербер та інші дівчата, які взяли участь у показі.

Наталя Водянова

Наталя Водянова (фото: instagram.com/MaisonValentino)

Американська модель Кайя Гербер (відео: instagram.com/MaisonValentino)

Нагадаємо, раніше LITE писав, як на Тижні високої моди у Парижі пройшов показ CHANEL. Показ проходив на одній з локацій величного Великого палацу.

А ось Christian Dior влаштував "парад мрії" під куполом шапіто.

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