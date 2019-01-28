Запали ніч: 5 ідей вечірнього макіяжу на День всіх закоханих від зоряних візажистів

Колаж: LITE

Класика червоних губок або зухвалий експеримент — вибір за вами!

14 лютого або День всіх закоханих — чудовий привід блиснути красою і в черговий раз підкорити серце своєї другої половинки. Зовсім скоро потрібно буде продумувати до дрібниць свій образ для романтичної зустрічі з коханим.

Разом з LITE беремо на замітку beauty-фішки найвідоміших зоряних візажистів і підбираємо ідеальний варіант вечірнього макіяжу для найромантичнішої ночі в році!

#1 Стріляємо оченятами

Сяюча свіжа шкіра, широкі густі брови, пухкі губи — головні складові образів британської зоряної візажисток Ніккі Вольф. А ще вона – мастерки зробити очі виразними, а погляд сексуальним, грайливим і захопливим. І все завдяки чітко окресленим жирним стрілкам!

Важко уявити собі більш універсальний варіант для романтичної вечері.

Шикарна британська співачка Дуа Ліпа (фото: instagram.com/nikki_makeup)

Модель Чарлі Ховард. З таким зухвалим мейкапом ви точно не залишитеся непоміченою (фото: instagram.com/nikki_makeup)

Бразильська супермодель Ізабель Гулар. В макіяжі зроблений акцент на широкі брови і виразні очі (фото: instagram.com/nikki_makeup)

#2 Нехай буде колір!

В'єтнамський стиліст-візажист Ханг Ванго впевнений: кольорові smoky eyes до лиця кожній. Дивлячись на його зоряних клієнток, з цим твердженням важко не погодитися. Якщо ви любителька яскравих образів, беріть цю пораду на озброєння. Головне — підібрати відтінок тіней, який відповідає вашому кольоротипу, і запастися терпінням для їх якісного розтушовування.

Голландська модель Дафна Груневельд. Макіяж в стилі 80-х, поєднання неонових відтінків блакитного і рожевого. Виглядає ну дуже ефектно — в самий раз для романтичного вечора 14 лютого (фото: instagram.com/hungvanngo)

Угорська модель Барбара Палвін. Так-так, в тренді зараз — червоні тіні, які дуже вигідно підкреслять відтінки блакитних і зелених очей (фото: instagram.com/hungvanngo)

Австралійська модель Шаніна Шейк (фото: instagram.com/hungvanngo)

#3 50 відтінків червоного

Знаменитий британський візажист і глобальний креативний директор Lancôme за сумісництвом Ліза Елдрідж — майстер чуттєвих образів з акцентом на губи. Беремо приклад! Тим більше, що в День всіх закоханих "на ура" йдуть усі відтінки червоного і він, як відомо, підходить кожній. Головне — знайти свій відтінок і не забувати, що він вимагає ідеального тону лиця.

Модель India Alexandria наочно демонструє, що часом в макіяжі вирішує тільки одне — насичений червоний на ваших губах (фото: instagram.com/lisaeldridgemakeup)

Канадська модель українського походження Дар'я Вербова. І хто сказав, що червоний — "тільки для карооких брюнеток"?! (фото: instagram.com/lisaeldridgemakeup)

Модель Тейлор Хілл. Червоний "рулить" не тільки на губах, але й оченятах (фото: instagram.com/lisaeldridgemakeup)

#4 Чисте золото

Найіменитіша візажистка в світі Пет Макграт — справжня законодавиця мейкап-трендів. Якщо вона готує моделей для чергового показу або зірок, для червоних доріжок, кожен штрих і акцент в макіяжі тут же стає актуальними. Так, саме їй ми зобов'язані модою на все, що блищить і переливається. І ще вона обожнює золото. Чому б не вибрати макіяж з розкішним сяйвом? Зробити ледве помітні відблиски, опрацювати вилиці золотистим хайлайтером або зважитися на золоту помаду — вирішувати вам, але без захоплених поглядів ви точно не залишитеся.

Відео: instagram.com/patmcgrathreal

Відео: instagram.com/patmcgrathreal

#5 Б'юті-фантазії

Глобальний креативний директор по макіяжу Christian Dior Пітер Філіпс любить, щоб було незвично. Тому графічні стрілки, вії, посипані блискітками, складні елементи — звичайні складові його образів. Зрозуміло, повторити шедеври майстра ми вам пропонуємо. Для яскравого романтичного лука достатньо буде грайливих точок біля вій, незвичайних стрілок або кольорової туші.

Грайливі очі (фото: instagram.com/peterphilipsmakeup)

Експериментуйте і будьте на висоті (фото: instagram.com/peterphilipsmakeup)

Нагадаємо, що в мережі набирає популярність "божественний" тренд макіяжу 2019 — Yoga Skin. Ця техніка нанесення основи вас здивує.

Також підкреслимо, що в тренді сьогодні — стиль 80-х. Модні користувачки соцмереж пропонують десятки найнеймовірніших варіантів такого макіяжу.

А ось для нігтиків вибирайте модні сьогодні недбалі художества Brush stroke nails.