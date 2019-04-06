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Дозволь собі бути неідеальною: популярний блогер про крайнощі бодипозитива

Lite » Краса 06.04.2019 - 08:53
Дозволь собі бути неідеальною: популярний блогер про крайнощі бодипозитива
Ілюстративне фото (instagram.com/masha_davay)

Дівчина закликала підписників шукати золоту середину

Останнім часом набирає все більшу популярність бодипозитив - соціальне віяння, яке вчить позитивному ставленню до свого тіла, його тотальному прийняттю і вільному самовираженню. Однак при цьому не варто впадати в крайнощі, а також засуджувати інших людей, вважає журналістка і популярний блогер Маша Арзамасова. На своїй сторінці Instagram вона розповіла, що це слово означає особисто для неї.

Для початку вона навела кілька повідомлень, які отримала від користувачів мережі.

"Маша, ти топишь за бодипозитив, а все одно витрачаєш час на макіяж та зачіски для фотосесій. Створюється враження, що, роблячи макіяж і зачіски і вибираючи тільки найбільш вдалі ракурси, ти ніби зраджуєш свої ідеали".

"Бодипозитив – це виправдання ліні. Замість того, щоб зайнятися спортом і сісти на дієту, жирдяї кажуть, що люблять себе такими. А як же хвороби від зайвої ваги? Ви пропагуєте нездоровий стан".

Дозволь собі бути неідеальною: популярний блогер про крайнощі бодипозитива

Фото: Маша Арзамасова (instagram.com/masha_davay)

Після чого пояснила свою позицію.

"Мене завжди вражало, наскільки люди доходять до крайнощів у своїх судженнях і не бачать здорової середини. Для мене бодипозитив – це позитивне ставлення до тіла.

По-перше, до свого. Головне – ти перестаєш гнобити себе за те, яка ти є. Тому що з постійного невдоволення і критики себе немає виходу – це глухий кут. Навіть якщо схуднеш, знайдеш за що ще гнобити, і так до нескінченності. Натомість вчишся ставитися до собі по-доброму. Це найважливіший крок на шляху любові до себе. А полюбивши, ти вчишся про себе дбати і інтуїтивно міняєш харчування на більш здорове, від душі займаєшся якимось спортом (а не тому що треба, жирна ганчірка) і, що дуже важливо, дозволяєш собі бути неідеальними. У всіх є сильні і слабкі сторони. Ти просто перестаєш гнобити себе за свої недоліки. І в цьому єдино вірний шлях до їх виправлення.

Дозволь собі бути неідеальною: популярний блогер про крайнощі бодипозитива
Фото: Маша Арзамасова (instagram.com/masha_davay)

По-друге, це позитивне ставлення до чужого тіла. Неправильно: побачила повну дівчину на пляжі або в інсті і закотила очі: "Спочатку схудни, а потім на пляж приходь. Ти мені тут картину прекрасного псуєш". Правильно: любов і прийняття інших. Люди не зобов'язані змінюватися тому, що тобі не подобається, як вони виглядають. Навчися бачити світ у його розмаїтті, шукай в людях прекрасне не в контексті їх зовнішності і не нав'язувати нікому свою думку", - радить Маша.

За її словами, своїми діями вона якраз і виражає любов до свого тіла.

"Тому для мене бодипозитив зовсім не означає, що я повинна не фарбуватися, не мити голову, не голитися або не фотографуватися в найвигідніших ракурсах. Він про те, що я роблю те, від чого мене пре, а не тому що це треба робити, щоб виглядати в очах інших красивою. А ще не гноблю інших за їх вибір. І так, в цьому набагато більше любові, ніж у нескінченному прагненні до нав'язаних ідеалів", - підсумувала блогер.

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