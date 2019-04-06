Разреши себе быть неидеальной: популярный блогер о крайностях бодипозитива

Иллюстративное фото (instagram.com/masha_davay)

Девушка призвала подписчиков искать золотую середину

В последнее время набирает все большую популярность бодипозитив - социальное течение, которое учит позитивному отношению к своему телу, его тотальному принятию и свободному самовыражению. Однако при этом не стоит впадать в крайности, а также осуждать других людей, считает журналистка и популярный блогер Маша Арзамасова. На своей странице в Instagram она рассказала, что же это слово значит лично для нее.

Для начала она привела несколько сообщений, которые получила от пользователей сети.

"Маша, ты топишь за бодипозитив, а все равно тратишь время на макияж и прически для фотосессий. Создаётся впечатление, что, делая макияж и причёски и выбирая только самые удачные ракурсы, ты вроде как предаешь свои идеалы".

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"Бодипозитив – это оправдание лени. Вместо того, чтобы заняться спортом и сесть на диету, жирдяи говорят, что любят себя такими. А как же болезни от лишнего веса? Вы пропагандируете нездоровое состояние".

Фото: Маша Арзамасова (instagram.com/masha_davay)

После чего объяснила свою позицию.

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"Меня всегда поражало, насколько люди доходят до крайностей в своих суждениях и не видят здоровой середины. Для меня бодипозитив – это позитивное отношение к телу.

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Во-первых, к своему. Главное – ты перестаешь гнобить себя за то, какая ты есть. Потому что из постоянного недовольства и критики себя нет выхода – это тупик. Даже если похудеешь, найдешь за что еще гнобить, и так до бесконечности. Взамен учишься относиться к себе по-доброму. Это важнейший шаг на пути любви к себе. А полюбив, ты учишься о себе заботиться и интуитивно меняешь питание на более здоровое, от души занимаешься каким-то спортом (а не потому что надо, жирная тряпка) и, что очень важно, разрешаешь себе быть неидеальной. У всех есть сильные и слабые стороны. Ты просто перестаешь гнобить себя за свои недостатки. И в этом единственно верный путь к их исправлению.



Фото: Маша Арзамасова (instagram.com/masha_davay)⠀

Во-вторых, это позитивное отношение к чужому телу. Неправильно: увидела полную девушку на пляже или в инсте и закатила глаза: "Сначала похудей, а потом на пляж приходи. Ты мне тут картину прекрасного портишь". Правильно: любовь и принятие других. Люди не обязаны меняться потому, что тебе не нравится, как они выглядят. Научись видеть мир в его разнообразии, ищи в людях прекрасное не в контексте их внешности и не навязывай никому свое мнение", - советует Маша.

По ее словам, своими действиями она как раз и выражает любовь к своему телу.

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"Поэтому для меня бодипозитив вовсе не значит, что я должна не краситься, не мыть голову, не бриться или не фотографироваться в выгодных ракурсах. Он про то, что я делаю то, от чего меня прет, а не потому что это надо делать, чтобы выглядеть в глазах остальных красивой. А еще не гноблю остальных за их выбор. И да, в этом гораздо больше любви, чем в бесконечном стремлении к навязанным идеалам", - подытожила блогер.

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