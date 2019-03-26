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Гидке каченя в 16: Віра Брежнєва зізналася, як змінила свою зовнішність

Lite » Краса 26.03.2019 - 10:15
Гидке каченя в 16: Віра Брежнєва зізналася, як змінила свою зовнішність
Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Співачка відверто розповіла, з допомогою чого змогла перетворитися на справжню красуню

Співачка Віра Брежнєва має мільйони шанувальників і регулярно отримує звання "найкрасивішої жінки", однак так було не завжди. У шкільні роки вона була справжнім гидким каченям, за що піддавалася знущанням з боку однолітків. 37-річна артистка зважилася показати, як вона змінилася за 15 років і відверто зізналася, які саме маніпуляції дозволили їй перетворитися в бажану красуню.

На своїй сторінці в Instagram знаменитість опублікувала фотоколаж, на якому вона зображена у віці 16-17 років і 15 років потому - у 33 роки. Різниця вражаюча - якщо з першого знімка на нас дивиться повнуватий підліток в окулярах з жахливою зачіскою, то на другому ми бачимо вже красиву жінку з пишним волоссям і яскравим макіяжем.

Гидке каченя в 16: Віра Брежнєва зізналася, як змінила свою зовнішністьФото: Віра Брежнєва в 16 і 33 роки (instagram.com/vbdiary)

При цьому, за словами Брежнєвої, вона не вдавалася до жодних радикальних методів корекції зовнішності на кшталт пластичних операцій, в чому її неодноразово підозрювали.

"Я не брала участь у челенджі 10 років, а зараз знайшла таку картинку в інтернеті)) Різниця в 15-16 років. Не пам'ятаю точно, але на першому фото мені 16-17, друге фото 2015-го року, а значить мені 33. Коли ще тільки починали всі ці уколи і тд, і я не встигла на той момент нічого спробувати. Єдине, що робила з особою - догляд у косметолога, кислотні пілінги, мезотерапія вітамінним складом (напаж - без папул ). Тут дуже добре видно, що з носом нічого не робилося, а ось над волоссям довелося попрацювати. І лазерна корекція зору позбавила мене від окулярів. Шия стала вуже завдяки пілатесу ( в юності тягала залізо в тренажерному залі). Звичайно, тих знань, які у нас є зараз, тоді й не могло бути )) Але мені дуже цікаво: Що б ви сказали зараз собі 16-річній?" - написала співачка.

Шанувальники подякували за її щирість, а також засипали питаннями про те, як можна так чудово виглядати і підтримувати себе у формі.

"Віра, от є такі люди, які можуть про себе з гумором-ви знаєте, вони найсильніші! ви молодець!";

"Я б собі 16-ній сказала - не соромся, не бійся бути собою, не будь як всі.
Вір у себе! Не сперечайся з батьками. І будь вранці до них доброзичливою, тому що через 6 років когось з них не буде в живих";

"Віра, а зараз ви робите такі процедури як ботокс? І чому як багато зірок не нарощуєте собі губи і вії?";

"Віра відьма, молодіє й молодіє . Цікаво, це взагалі законно, так круто виглядати?";

"Навіщо ви звітуєте? Ви прекрасні і ви сама природність! Це зрозуміло і не озброєним оком, ви лялечка і всі зміни вам дуже пішли ... от що значить розумно над собою попрацювати і доглядати і ви прямо розцвіли";

"У вас губи раніше пухліше були чи що. ви красуня. собі 16річній я б сказала не жри, ще збирай гроші відкладай";

"Віра, я дуже сподіваюся,що Ви коли-небудь прочитаєте ці слова від душі. Я спокійно ставлюся до Вашої творчості, але Ви шалено надихаєте як жінка, граціозна, тонка, ніжна,дуже жіночна і така мудра-приклад для мене. Я бажаю Вам від усього серця нескінченно жіночого щастя і усміхнених очей";

"У будь-якому випадку завдяки наполегливій праці і бажанню безмежному ви стали такою красунею. Все всередині. Гарне преображення - мотивація для багатьох";

"На першій фотографії, Ви виглядаєте набагато старше!!! Сьогоднішня Ви - бомбезна!" - діляться емоціями фолловери виконавиці.

Гидке каченя в 16: Віра Брежнєва зізналася, як змінила свою зовнішність

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Нагадаємо, раніше Віра Брежнєва зізналася в нелюбові до головного жіночого заняття - шопінгу.

Ми також писали, що зваблива Віра Брежнєва полонила чуттєвим образом в капелюшку.

До речі, дочка Брежнєвої, Соня Кіперман, в купальнику захопила витонченою фігурою біля басейну.

Зваблива Віра Брежнєва полонила чуттєвим образом в капелюшку Ідеальні форми: дочка Брежнєвої в купальнику захопила стрункою фігурою
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