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Легко і просто: Кортні Кардашян розповіла про секрети догляду та створення макіяжу (відео)

Lite » Краса 03.04.2019 - 18:31
Легко і просто: Кортні Кардашян розповіла про секрети догляду та створення макіяжу (відео)
Кортні Кардашян (фото: instagram.com/kourtneykardash)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Зірка показала головні б'юті-прийоми американському Vogue

Кортні Кардашян, яка днями запустила свій лайфстайл-сайт poosh.com, де буде маса інформації про красу, моду і догляді, встигає знімати відео й для інших ресурсів. Так, для американського Vogue вона підготувала ролик на тему природного макіяжу. Бізнесвумен і зірка соцмереж поділилася лайфхаками і наочно продемонструвала базове створення макіяжу на кожен день.

Кортні – велика шанувальниця натуральних засобів догляду, у тому числі зроблених самостійно. І перш ніж приступити до мейк-апу, вона приділяє час шкірі. Отже, першим ділом вона наносить тонким шаром за допомогою пензля детокс-маску для лиця, яку змішує з ложкою меду. "Ви також можете зміщувати її з водою і всім, чим забажаєте", – радить вона.

А щоб не втрачати часу, паралельно наносить скраб для губ. Для останнього вона змішує в рівних частинах органічний цукор, мед і кокосове масло. До речі, засіб виходить таким смачним, що в кінці вона може не втриматися і навіть з'їсти його, зізнається зірка. Коли залишки маски зняті серветкою, вона наносить на шкіру гіалуронову сироватку і зволожуючий засіб, а після – сонцезахисний крем.

"Догляд за шкірою – мій головний "пунктик", – відверто каже Кортні. А тому макіяжу вона приділяє не так багато часу, головне – підкреслити свіжість шкіри і розставити потрібні акценти. Для ідеального тону вона змішує пару відтінків улюбленого тонального засобу. Вона наносить його промакувальними рухами за допомогою б'юті-блендера.

Кортні Кардашян

Під очі – консилер, їм же вона маскує дрібні недоліки і освітлює потрібні зони. Зверху – легкий шар бронзера, щоб надати шкірі відпочилий вигляд, ніби вона щойно з відпустки. Після чого – легкий контуринг. "Ніяких чітких ліній", – попереджає знаменита 39-річна зірка. Вона розтушовує по лініях носа, затемнює складку повіки і проходиться по контуру обличчя.

Виразність погляду вона надає за допомогою чорної туші, попередньо подкрутив вії керлером. На губи наносить помаду натурального відтінку, брови підкреслює олівцем. Все – Кортні готова до нового дня і нових досягнень!

Нагадаємо, раніше Кім Кардашян показала пишний бюст у відвертій міні-сукні від Versace.

Також Кім поділилася зворушливим архівних знімком.

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