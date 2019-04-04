Проблемна шкіра обличчя: 8 правил на шляху до ідеалу

Ілюстративне фото (unsplash.com)

Популярний б'юті-блогер розповіла, що допомагає їй впоратися з недосконалостями шкіри

Багато дівчат є не дуже щасливими володарками проблемної шкіри обличчя, яка "радує" такими неприємними моментами як висипання, прищі, жирний блиск та інші недосконалості. Популярний блогер Оля Малишева розповіла на своїй сторінці в Instagram про те, що допомагає їй боротися з такими капризами шкіри.

"У мене неідеальна шкіра — змішана і схильна до висипань. За роки проблемної шкіри я нарешті зрозуміла, що моїй шкірі подобається, а що не дуже. Зараз висипання на обличчі — велика рідкість, навіть в період ПМС", - поділилася дівчина.

Фото: (instagram.com/salatshop)

Вона перерахувала 8 правил, які допомогли їй привести обличчя в порядок.

1. Знати міру з молочними продуктами, особливо з сиром. Один сирник або дві ложки творожного сиру — ок! Більше — і я вже відчуваю дискомфорт після їжі, а на ранок можуть з'явитися висипання.⠀

2. Йога, рух, глибоке дихання, що покращує кровообіг, прочищає голову, робить мене спокійнішою, а шкіру більш здоровою. Часто помічаю: менше руху — більше висипань.⠀

Фото: (unsplash.com)

3. 7-9 годин сну і особливо відхід до сну до півночі спрацьовують для мене краще дорогого крему. Якщо два-три дні поспіль дотримуюся режиму, помічаю, як в кращу сторону змінюється тонус шкіри, і навіть пори стають чистішими. Magic!

4. Свіжі і приготовані овочі, зелень, зелені соки, авокадо і вода — те, що в кращу сторону позначається на моєму травленні і на моїй шкірі. У кожний прийом їжі я намагаюся включати овочі, з'їдаю 3-4 фрукта в день і намагаюся регулярно пити овочеві соки. Бади та вітамінні добавки не п'ю.⠀

Фото: (unsplash.com)

5. Не п'ю алкоголь і каву. Обмежую зелений чай двома чашками в день.⠀

6. М'яке очищення кожен день — без спирту, глини і щіток. Ввечері знімаю макіяж кокосовим маслом: наношу масло на вологий ватний диск і протираю обличчя. Потім вмиваюся м'яким гелем і убтаном. Глиняні маски добре очищають, але зневоднюють шкіру і в моєму випадку можуть стимулювати запалення.⠀

7. Маски з кислотами. Останні два роки я роблю тільки зволожуючі маски і легкі пілінги з кислотами. В моєму випадку кислоти допомагають звести до мінімуму запалення і забиті пори навіть в період ПМС. Один-два рази в тиждень роблю маску-пілінг. Вона звужує пори, вирівнює і м'яко оновлює шкіру, не зневоднюючи її.

8. Гарне зволоження — найголовніше в моєму догляді. Зараз на ніч я наношу гель з гіалуронової кислотою, а потім нічний крем. Вранці вмиваюся звичайною водою, пшикаю обличчя рожевою водою і наношу денний крем.

Фото: (unsplash.com)

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