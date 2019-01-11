Різнобарвна грайливість: у мережі "сходять з розуму" за макіяжем в стилі 80-х (яскраві фото)

Макіяж в стилі 80-х (фото: instagram.com/charatomazinou)

Користувачки соцмереж не боятися експериментувати, пропонуючи найсміливіші варіанти

Макіяж в стилі 80-х став справжнім хітом зими 2019. Поступово набираючи обертів ще в минулому році, цей мейкап-тренд сьогодні буквально підкорив вибір не тільки б'юті-блогерів, але і модниць по всьому світу. В мережі сотні дівчат експериментують з досить сміливим трендом, представляючи найбільш несподівані його варіації. LITE підібрав найбільш яскраві рішення.

До речі, відзначимо, що стильні відгомони 80-х підкорили fashion-подіуми Мілана, Парижа, Лондона, Нью-Йорка і стали ультратрендом сезону осінь-зима 2018/19. Не дивно, що цей тренд також перекочував на "мейкап-настрій".

Фото: instagram.com/nat_lysgaard

Остаточно кислотні 80-ті зарекомендували себе на червоній доріжці 76-ї церемонії нагородження премії "Золотий Глобус", яка пройшла в ніч з 6 на 7 січня в Беверлі-Хіллз. Нагадаємо, тоді десятки американських кінодів блиснули яскравим мейкапом а-ля 80-ті. Відомі актриси і телеведучі показали різноманітні варіанти стильного макіяжу, використовуючи червоні або зелені тіні, синю туш і рожеву помаду.

Мейкап 80-х — це сміливість без обмежень. Кольори не обов'язково повинні поєднуватися один з одним. Зелені тіні і яскрава червона помада? — Чому б і ні! (фото: instagram.com/offbrandpollypocket)

Довгі різнобарвні стрілки — ще одна виразна "фішка" мейкапу 80-х (фото: instagram.com/rowan.m_mua)

Розтушовуючи тіні, захоплюйте як можна більшу область над повіками (фото: instagram.com/vicky_chalou)

Кислотні відтінки і довгі стрілки на очах — половина успіху вашого макіяжу. Доповніть його рідким блиском для губ яскравого кольору — ваш образ готовий (фото: instagram.com/slayalldaymua)

І не забувайте про тематичну зачіску: кучері або "божевільне" начісування (фото: instagram.com/phoeberymermua)

А такий варіант підійне навіть на кожен день (фото: instagram.com/pastelove_pedzle)

Чим більше яскравих фарб - тим краще (фото: instagram.com/k.i.s.mua)

Фото: instagram.com/meffy93

Фото: instagram.com/13_indrvdenice

Нагадаємо, що в мережі набирає популярність ще один незвичайний тренд макіяжу — Yoga Skin.

Оригінальна техніка дозволить шкірі обличчя світитися "божественним сяйвом".

Золотий глобус 2019: найяскравіші образи (відео: LITE)