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Простий шлях до здоров'я і краси: детокс-ранок з використанням олії

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Процедура полоскання рота олією допоможе позбутися від токсинів і поліпшити здоров'я

Традиція полоскання рота олією народилася в Індії. Згідно аюрведи, всі бактерії і токсини організму концентруються в роті, і полоскання маслом виводить їх з організму. Полоскати рот олією – звичайна процедура для багатьох адептів ЗСЖ. Зірки Голлівуду давно освоїли цю навичку, а фахівці написали сотні статей про олію. Б'юті-блогер Марина, яка раніше розповіла про порятунок для сухого волосся на Instagram-сторінці "Домашній косметолог" поділилася простим рецептом детокс-ранку з використанням олії.

Аюрведа – багатовікова народна медицина, яка використовує силу природи для оздоровлення організму. У рослинних олій, за зауваженням аюрведичних лікарів, незрівнянний потенціал.

Токсини є жиророзчинною субстанцією і, відповідно, володіють здатністю розчинятися в жирі. Таким чином, масло витягає токсини і шкідливі бактерії з ротової порожнини, покращуючи здоров'я не тільки наших зубів і ясен, але і всього організму.


ЗАСТОСУВАННЯ:

1 ч. л. кунжутної або кокосової олії холодного віджиму.

Візьміть 1 чайну ложку олії вранці натщесерце і полощіть рот близько 15-20 хвилин. З незвички процедура може здатися не зовсім приємною, тому почати можна з декількох хвилин і довести до 20 хвилин за 2-3 тижні.
Полощіть ретельно, рухаючи щелепами, як при жуванні. В кінці процедури олію необхідно виплюнути! (ні в якому разі не проковтуйте олію, т. к. на момент випльовування вона містить токсини і шлаки).⠀


Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

По завершенню процедури прополощіть рот теплою підсоленою водою, почистіть зуби.

  • Даний метод зміцнює здоров'я порожнини рота.
  • Здатний впоратися з екземою, акне та іншими захворюваннями шкіри.
  • Допомагає протистояти бронхіту, гаймориту, безсонні, головних болів і мігрені.
  • Прекрасна профілактика тромбозів і артритів.
  • Підвищує метоболизм, виводить шлаки і покращує загальний стан здоров'я!

Ілюстративне фото (pexels.com)

Не забувайте перевіряти компоненти на переносимість.

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