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Як продовжити молодість і красу: нутриціолог дала детальну інструкцію

Неділя 25 жовтня 2020 14:45
Як продовжити молодість і красу: нутриціолог дала детальну інструкцію
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Експерт поділилася порадами, як довше залишатися молодою і активною

Як можна довше залишатися красивою, здоровою і активною хоче кожна. Квітучий зовнішній вигляд і хороше самопочуття, а також можливість "відкласти" старість – це цілком реальні завдання, над реалізацією яких варто постаратися. Нутриціолог Світлана Нікітчук на сторінці Instagram дала детальну інструкцію, як відстрочити старіння і завжди залишатися у формі.

Середня тривалість життя людини зростає. Кілька років тому ВООЗ навіть запропонував змінити вік молодості до 25-44 років. Молоді жінки, приємно здивовані? А старість перенести тільки після 75.

У чому причина молодості людства в тому, що ми краще пізнали себе, свій організм, вивчили вплив зовнішніх факторів. Так вчені виділяють такі звички здоров'я, довголіття і краси:

Як продовжити молодість і красу: нутриціолог дала детальну інструкцію

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • Постійна фізична активність;
  • Тренування інтелекту;
  • Соціальна активність;
  • Хороший і достатній сон;
  • Вміння справлятися зі стресом;
  • Здорове харчування.

Більшість принципів харчування анти-ейдж (від англійського «омолоджуючий») добре відомі: менше рафінованої їжі, цукру, фастфуда, трансжирів.

Приділю увагу деяким додатковим особливостей:

Меланін – наш захист шкіри від шкідливого впливу сонця. Для його вироблення додамо в раціон бурий рис, фініки (трохи), квасоля і звичайно авокадо.

До цього списку можна додати і шпинат, містить велику кількість фолієвої кислоти (В9). Цей вітамін відповідає за ріст клітин і збереження цілісності ДНК.

Як продовжити молодість і красу: нутриціолог дала детальну інструкцію

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Гемоглобін відповідає за насичення крові киснем. Підтримати його рівень допоможуть гречка, хурма, волоські горіхи, гіркий шоколад, зелені яблука, гранат.

Білок – основний будівельний матеріал нашого епідермісу. Тому в раціон слід включити м'ясо (курку, індичку, кролика), морські продукти, яйця, бобові.

Складніше знайти в продуктах цинк, який необхідний для краси і здоров'я шкіри, волосся, нігтів. Він міститься в паростках пшениці, наприклад.

Як продовжити молодість і красу: нутриціолог дала детальну інструкцію
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Основна рекомендація. Всі вітаміни та мікроелементи в організмі взаємопов'язані, і вживання одних впливає на засвоюваність інших. Тому харчування повинно бути різноманітним!

Нагадаємо, що раніше дієтолог Альбіна Комісарова розвіяла міфи про причини тяги до солодощів.

До речі, дієтолог Ольга Усенко розповіла, як не поправитися у холодну пору року.

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