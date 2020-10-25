Як продовжити молодість і красу: нутриціолог дала детальну інструкцію

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт поділилася порадами, як довше залишатися молодою і активною

Як можна довше залишатися красивою, здоровою і активною хоче кожна. Квітучий зовнішній вигляд і хороше самопочуття, а також можливість "відкласти" старість – це цілком реальні завдання, над реалізацією яких варто постаратися. Нутриціолог Світлана Нікітчук на сторінці Instagram дала детальну інструкцію, як відстрочити старіння і завжди залишатися у формі.

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Середня тривалість життя людини зростає. Кілька років тому ВООЗ навіть запропонував змінити вік молодості до 25-44 років. Молоді жінки, приємно здивовані? А старість перенести тільки після 75.

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У чому причина молодості людства в тому, що ми краще пізнали себе, свій організм, вивчили вплив зовнішніх факторів. Так вчені виділяють такі звички здоров'я, довголіття і краси:

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Постійна фізична активність;

Тренування інтелекту;

Соціальна активність;

Хороший і достатній сон;

Вміння справлятися зі стресом;

Здорове харчування.

Більшість принципів харчування анти-ейдж (від англійського «омолоджуючий») добре відомі: менше рафінованої їжі, цукру, фастфуда, трансжирів.

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Приділю увагу деяким додатковим особливостей:

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Меланін – наш захист шкіри від шкідливого впливу сонця. Для його вироблення додамо в раціон бурий рис, фініки (трохи), квасоля і звичайно авокадо.

До цього списку можна додати і шпинат, містить велику кількість фолієвої кислоти (В9). Цей вітамін відповідає за ріст клітин і збереження цілісності ДНК.



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Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Гемоглобін відповідає за насичення крові киснем. Підтримати його рівень допоможуть гречка, хурма, волоські горіхи, гіркий шоколад, зелені яблука, гранат.

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Білок – основний будівельний матеріал нашого епідермісу. Тому в раціон слід включити м'ясо (курку, індичку, кролика), морські продукти, яйця, бобові.

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Складніше знайти в продуктах цинк, який необхідний для краси і здоров'я шкіри, волосся, нігтів. Він міститься в паростках пшениці, наприклад.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Основна рекомендація. Всі вітаміни та мікроелементи в організмі взаємопов'язані, і вживання одних впливає на засвоюваність інших. Тому харчування повинно бути різноманітним!

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