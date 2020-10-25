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Дієтолог розвінчала головні міфи про тягу до солодкого: чому це не працює

Неділя 25 жовтня 2020 08:38
Дієтолог розвінчала головні міфи про тягу до солодкого: чому це не працює
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Дієтолог зруйнувала топ-3 міфи про тягу до цукру

Нестримне бажання з'їсти щось смачне і цукрове звикли "виправдовувати" різними фізіологічними і психологічними причинами, але чи це так? Дієтолог Альбына Комісарова вирішила поставити крапку в питанні "тяги до солодкого" і вже визначити, чим вона викликана і як з нею боротися, про що написала в Instagram.

Найчастіше, якщо людина дуже любить солодке, це обґрунтовують 3 причинами:

  • недолік хрому
  • гормональні порушення: інсулінорезистентність, захворювання щитовидної залози і тд
  • психологічна залежність.

Недолік хрому

Хром - це елемент, який бере участь у всіх видах обміну і підсилює дію інсуліну. Хром присутня в багатьох продуктах харчування, зокрема м'ясо, зернові продукти, фрукти, овочі, горіхи, спеції, пивні дріжджі, пиво і вино.

Дієтолог розвінчала головні міфи про тягу до солодкого: чому це не працює

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

В 2019 році огляд впливу хрому на рівень глюкози/інсуліну включав 8 мета-аналізів та огляди 58 клінічних випробувань.

Хром дещо знижував рівень глюкози в плазмі крові натще і рівень HbA1c у людей з діабетом. Проте клінічне значення цих результатів залишається неясним. Це недостатнє обґрунтування для рекомендації добавок хрому для людей з діабетом 2 типу.

Головне: добавки хрому не знижують рівень глюкози у здорових людей. Також метааналіз 2019 року показав, що добавки хрому не чинять істотного впливу на зниження маси тіла. Що стосується тяги до солодкого, то хром і зовсім ніяк на це не впливає.

Дієтолог розвінчала головні міфи про тягу до солодкого: чому це не працює

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Гормональні порушення

Тут можна не розписувати, як про хром. Ні цукровий діабет, ні інсулінорезистентність, ні захворювання щитовидної залози ніяк не посилюють любов або тягу до солодкого.

Залежність

Наукові дані не підтверджують наявність "цукрової залежності". Поки говорять лише про кофеїн.

Але не можна заперечувати, що стрес, тривога, розлади харчової поведінки призводять до переїдання солодкого.

Але це радше звичка, а не залежність. Саме це і тільки це обґрунтовує надмірну тягу до солодкого.

Раніше дієтолог Ольга Усенко розповіла, як не набрати зайвого в холодну пору року при підвищенні апетиту.

До речі, дієтолог Єва Шишова дала інструкції з організації правильного харчування тим, хто постійно зайнятий.

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