Зоряні лайфхаки: екс-"ВІА Гра" розповіла, як позбутися від набряків

Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)

Співачка поділилася своїми б'юті-секретами

Українська співачка, екс-"ВІА Гра" і бізнес-леді Санта Дімопулос, яка раніше назвала найпоширеніші причини виникнення такого неприємного явища, як набряки обличчя і тіла, вирішила продовжити ділитися зі своїми підписниками корисними порадами та лайфхаками. Цього разу артистка розкрила на своїй сторінці в Instagram, що ж допомогло їй впоратися з цією проблемою.

За словами Санти, вона змогла позбутися від набряків відсотків на 70.

Далі вона перерахувала поради для тих, у кого немає хвороб нирок, органів кровообігу і травлення, а також порушень гормонального фону і обміну речовин.

Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)

1. Почала я з того, що повністю переглянула харчування. Була уважною до того, що їм і п'ю, особливо після обіду. Прибрала солоне, жирне, солодке; молочні продукти, дріжджі, будь червоне м'ясо. Фрукти тільки в першій половині дня.

2. Почала детально вивчати психосоматику і працювати над усуненням внутрішніх затисків. Що таке набряк? Це затримка рідини. Чому вона затримується? Бо щось ми не можемо відпустити або за щось міцно тримаємося. Пропрацювала це.

3. Налагодила режим сну, харчування, тренувань.

4. Відкрила для себе фейсбілдінг. Якщо робити регулярно, буде видний результат.

5. Крапельниці. Мій порятунок не тільки від набряків (нестача вітамінів, особливо групи B веде до набряків). Завдяки їм я налагодила всю систему роботи організму.

6. Контрастний душ щодня. Ванни з сіллю (сіль витягує зайву воду). Баня раз на тиждень. Кріосауна.

7. Масажі курсом, щоб запустити лімфу.

Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)

Трав'яні відвари та чаї, які зменшують набряки:

Зелений чай

Меліса

Брусничний чай

Відвар шипшини

Відвар тмину

Відвар глоду

Мате

Вода з лимонним соком

Комплексні аптечні збори, які зазвичай входять: мучниця, горець пташиний (спориш), кропива, хвощ польовий та ін. трави.

Продукти, які зменшують набряки :

Кавун, огірки, дині

Селера

Квасоля

Печена картопля

Зелені сорти яблук

Овес

Моркву

Сік калини, горобини

Щавель

Кропива

Буряк

"Пам'ятайте, при набряках категорично не рекомендується приймати сечогінні препарати! Вони зневоднюють судини, а не тканини. Це може привести до утворення тромбів і згущення крові", - підсумувала Дімопулос.

Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)

Раніше зваблива Санта Дімопулос показала відверте фото топлес.

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