Всім сяяти! 3 варіанта новорічного макіяжа в стилі сестер Кардашьян-Дженнер

Кім Кардашьян і Маріо Дедиванович (фото: instagram.com/kimkardashian)

Три безпрограшні варіанти на будь-який смак

Кім Кардашьян, а також її молодші сестри – Кайлі і Кендалл Дженнер – справжні трендсеттери. У тому числі і в макіяжі. Кім і Кайлі успішно займаються розробкою своїх косметичних ліній, а Кендалл незабаром планує приєднатися до них – дівчина вже зареєструвала свою торгову марку. До співпраці вони запрошують тільки кращих майстрів індустрії. А тому точно знають, які відтінки, фактури і типи мейк-апів зараз найбільш актуальні. Взявши за основу образи сестер з останніх зйомок, можна легко створити бездоганний новорічний макіяж. Надихаємося!

Кім Кардашьян для рекламної кампанії нової колекції (фото: instagram.com/kkwbeauty)

Гламурна діва

Фірмовий макіяж Кім Кардашьян – це бездоганний тон, чітко окреслені за допомогою коректорів та висвітлені хайлайтером вилиці, промальовані до скронь брови, накладні вії і пухкі губи нейтральних тонів. Але в промо нової колекції Glitz & Glam зірка зважилася на експеримент. Її улюблений візажист Маріо Дедиванович зробив акцент на яскраві відтінки, металевий блиск і спокусливий блиск глянцевих губ у дусі 90-х. А фішка в тому, щоб виділяти і очі, і губи.

У новому промо Кім зробила незвичайний для себе мейк-ап (фото/відео: instagram.com/kkwbeauty)

Тіні Кім нанесли як на верхні повіки, в розтушовуванням до брів у внутрішніх куточків очей, так і на нижні. В куточки і під брови додали сріблястого сяйва. А поверх – тіні з блискітками. Губи потрібно спочатку намалювати олівцем, а після товстим шаром нанести блиск. Для брів візажист Кім використовував олівець, за допомогою якого зробив їх ще більш чіткими, а після зафіксував гелем. Останній штрих – золотистий хайлайтер на вилиці, ніс, підборіддя, "ямочку" верхньої губи і лоб. Також можна простись пензликом по плечах і ключицях.

Рожева мрія

Наймолодша представниця знаменитої династії – 22-річна Кайлі – любить виділятися. А тому свою різдвяну колекцію вона зробила яскравою і пристрасною. До неї увійшли тіні кричущих відтінків, матові насичені помади, хайлайтери, що переливаються, і маса інших продуктів, які допоможуть зробити образ максимально сяючим. Якщо ви хочете запам'ятатися, сміливо беріть на озброєння макіяж Кайлі з реклами цієї колекції.

Для тих, хто хоче чогось яскравого, підійде макіяж Кайлі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Яскраво-рожеві тіні нанесіть на верхні повіки, розтушувавши їх по краю з допомогою блідо-рожевих тіней. Нижнє віко оформляється з допомогою коричневих або ніжно-рожевих відтінків. У внутрішній куточок ока ставимо сяючий блиск. Губи густо профарбовуємо помадою відтінку фуксія або насиченим винним. Якщо ви хочете лайт-варіант, вибирайте більш приглушені відтінки, як на другому варіанті. Головний секрет – весь мейк-ап створюємо в одній кольорвій гамі.

Новорічні фантазії

Кендалл – прихильниця nude зі здоровим сяйвом шкіри. А тому на ній рідко побачиш яскраві відтінки і чіткий контуринг, хіба що у рекламних кампаніях. Але навіть макіяж в природних тонах можна зробити святковим і незвичайним. Приміром, додавши в нього каміння, як зробила зоряна візажистка Мері Філіпс.

Родзинка мейк-апа – золотисті камені (відео/фото: instagram.com/kendalljenner)

Вона взяла за основу легкий макіяж з блідо-коричневими тінями і вишуканими стрілками, кремово-рожевими губами і "пухнастими" бровами. Додаємо хайлайтер на вилиці, лоб і спинку носа, і родзинку – клеїмо дрібні камінці біля перенісся. До речі, такий прийом допоможе не тільки додати образу грайливості та казковості, але і візуально робить ніс вужчим.