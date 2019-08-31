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"Поза сили": Анна Сєдокова навчила простому способу для підвищення самооцінки

Lite » Краса 31.08.2019 - 08:45
"Поза сили": Анна Сєдокова навчила простому способу для підвищення самооцінки
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Співачка розкрила важливий секрет

Анна Сєдокова вирішила освоїти новий напрямок – вона стала мотиваційним блогером і тепер охоче ділиться порадами та секретами по саморозвитку. Наприклад, нещодавно співачка дала рекомендації, як виглядати дорого і стильно за розумні гроші. Тепер же вона захотіла навчити підписників, як виробити впевненість у собі. Про це зірка розповіла на сторінці в Instagram.

Артистка поділилася простим і дієвим способом відчути себе щасливішими. Для цього вона запропонувала... прийняти особливе положення – "позу сили".

Буде зрозуміліше, якщо уточнити, що це поза морської зірки. Дослідження показали, що вона підвищує шанси на успіх. Експерименти проводили, звичайно. Випробовуваних просили прийняти "позу сили", або "слабку позу" (сгорбиться або схрестити руки). Здавши зразок слини, учасники експерименту залишалися на дві хвилини в кімнаті, не міняючи пози. Аналіз показав, що "пози сили" збільшували рівень тестостерону (пов'язаний з упевненістю) на 20%, а рівень кортизолу (гормон стресу) знижували на 25%. А в "позі слабкості" тестостерон знижувався на 10%, кортизолу підвищувався на 15%.

&quot;Поза сили&quot;: Анна Сєдокова навчила простому способу для підвищення самооцінки

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Отже. Приклад такої пози - зімкніть руки за головою і закиньте ноги на стіл, як ніби ви великий начальник, або ж поставте ноги на ширину плечей і покладіть руки на стегна. Другий варіант ще називають позою диво-жінки. Або ви можете придумати свою позу, головне, ви повинні займати якомога більше простору собою, відчуваючи силу.

Важливий момент, і в одному і в іншому випадку потрібні надихаючі, мотивуючі думки, думайте про те, які ви класні, весь світ лежить у ваших ніг, ви прекрасні і здатні на все, ви - супермен і супервумен.

&quot;Поза сили&quot;: Анна Сєдокова навчила простому способу для підвищення самооцінки

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Що нам це дасть? Крім сили? Підвищення самооцінки - раз; поліпшення сприйняття іншими людьми - два; відмінний настрій - три.

Нагадаємо, що Анна Сєдокова розповіла, як розвинути жіночність і впевненість у собі.

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