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Як правильно доглядати за волоссям: поради стиліста Ріанни

Lite » Краса і здоров'я 09.11.2018 - 13:22
Фото: колаж РБК-Україна
Фото: колаж РБК-Україна

Стиліст Юсуф Вільямс поруч з дівою більше десяти років

Багатьом дівчатам хочеться дізнатися, як знаменитості доглядають за своїм волоссям, щоб воно завжди виглядало блискучим і здоровим - як на червоних доріжках, так і на знімках папарацці. Зоряний перукар і стиліст Юсуф Вільямс, який працює з Ріанною вже більше 10 років і відповідає за її світські виходи, поділився корисними порадами, передає Grazia.

До речі, не одна Ріанна закохана в справу рук Юсуфа — йому довіряють своє волосся Джордан Данн, Віола Девіс і Мішель Обама.

Як правильно доглядати за волоссям: поради стиліста Ріанни

Фото: Ріанна (instagram.com/badgalriri)

Поради по догляду за шевелюрою від Юсуфа:

  • Пілінг шкіри голови і відповідний кондиціонер — перший крок до правильного догляду за волоссям. Якщо з волоссям біда, то навіть сама крута зачіска на врятує. Я обожнюю догляд  з олією для волосся, в тому числі з касторовою, вона робить волосся сильним і шовковистим.
  • Вибирайте шампунь і кондиціонер для глибокого очищення волосся. Тільки вони зможуть ефектно видалити сліди засобів з поверхні волосся.

Як правильно доглядати за волоссям: поради стиліста Ріанни

Фото: Ріанна (instagram.com/badgalriri)

  • Ніколи не носіть одну і ту ж перуку довше 10 тижнів. І ніколи не завивайте волосся довше, ніж на 10 місяців. Волосся повинне дихати, дайте йому відпочити, бережіть його. Любіть. Розмовляйте з ним, і моліться йому. Я серйозно.

Як правильно доглядати за волоссям: поради стиліста РіанниФото: Ріанна (instagram.com/badgalriri)

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Відео: РБК-Україна

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