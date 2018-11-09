Як правильно доглядати за волоссям: поради стиліста Ріанни

Стиліст Юсуф Вільямс поруч з дівою більше десяти років
Багатьом дівчатам хочеться дізнатися, як знаменитості доглядають за своїм волоссям, щоб воно завжди виглядало блискучим і здоровим - як на червоних доріжках, так і на знімках папарацці. Зоряний перукар і стиліст Юсуф Вільямс, який працює з Ріанною вже більше 10 років і відповідає за її світські виходи, поділився корисними порадами, передає Grazia.
До речі, не одна Ріанна закохана в справу рук Юсуфа — йому довіряють своє волосся Джордан Данн, Віола Девіс і Мішель Обама.
Фото: Ріанна (instagram.com/badgalriri)
Поради по догляду за шевелюрою від Юсуфа:
Фото: Ріанна (instagram.com/badgalriri)
Фото: Ріанна (instagram.com/badgalriri)
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Відео: РБК-Україна